A Magyar Beutaztatók Szövetségének (Mabeusz) felmérése alapján a márciusra tervezett beutazások 15-20 százalékát lemondták a szomszédban dúló háború miatt - mondta korábban lapunknak Lázár Judit, a szervezet elnöke.

A Notes from Poland cikke szerint a lengyel a szállodák és utazási irodák is tömeges lemondásokról és az új foglalások visszaeséséről számoltak be. Az állami idegenforgalmi ügynökség igyekszik megnyugtatni a nemzetközi utazókat, hogy Lengyelország továbbra is biztonságos úti cél.

"Az én irodámban az érkezések 100 százalékát lemondták, még csak el sem halasztják a látogatásokat" - mondta Ernest Mirosław, egy zarándokturizmusra szakosodott krakkói utazási iroda vezetője.

Jacek Legendziewicz, a Krakkóhoz tartozó Małopolska tartomány szállodai kamarájának helyettes vezetője szerint éppen csak megindult a járvány után a foglalások számának növekedése, mikor a háború mindent borított. Megjegyzi azonban, hogy a bevételkiesést részben ellensúlyozza az ukránok tömeges érkezése - akik közül több mint kétmillióan érkeztek Lengyelországba az orosz invázió óta -, és néhányan a szállodákban találtak szállást. Az ő tartózkodásuk azonban rövid és kiszámíthatatlan.

Rafał Marek, a Krakkói Idegenforgalmi Kamara vezetője arról beszélt, hogy "az üzlettulajdonosok rettegnek" a jövőtől, különösen az Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból, Spanyolországból és Franciaországból érkező foglalások száma csökkent.

Zakopanéban, a Tátra déli részén fekvő üdülővárosban szintén tömeges lemondások történtek az ukrajnai orosz invázió óta.

2021 egészében valamivel több mint 2,5 millió külföldi turista é.rekezett Lengyelországban. Ez a 2020-as 2,26 millióhoz képest növekedés, de még mindig csak egyharmada a 2019-es 7,5 milliós számnak - írja a lap.