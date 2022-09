Háromszáznál is több közalkalmazotti állást hirdettek meg az állami intézmények azóta, hogy létszámstopot vezetett be Románia kormánya - írja a Maszol a Ziarul Financiar (ZF) gazdasági napilap cikke alapján. Ez július 1-jén lépett életbe, azonban, ha az új állások létrehozására vonatkozó határozat korábban megszületett, akkor azokat be lehet(ett) tölteni.

A posturi.gov.ro portálon július 1. és augusztus 31. között legalább 300 állást hirdettek meg. A Köztisztviselők Országos Ügynökségének (ANFP) a honlapján, melyen keresztül szintén folynak alkalmazások a közszférában, csak szeptember 1-én 13 új állást hirdettek meg.

Népszerűek a köztisztviselői állások



A Pénzügyminisztériumnak alárendelt Román Vámügyi Hatóság augusztus 31-én közleményt adott ki, arról tájékoztatva a sajtót, hogy 194 személyt kíván alkalmazni meghatározott időtartamra.

A ZF rákérdezett, hogyan lehetséges közel 200 embert alkalmazni egy állami intézménynél, miközben létszámstop van érvényben a közszférában. Bogdan Lari Mihei, a Román Vámügyi Hatóság elnöke válaszában kifejtette, hogy az alkalmazások a 103/2022-es sürgősségi kormányrendelet alapján történnek, a meghirdetett állásokra nem vonatkozik a létszámstopról rendelkező rendelet.

Tavaly a közalkalmazotti bérköltségek 112 milliárd lejt tettek ki, 60 százalékkal voltak nagyobbak, mint 2017-ben. Ugyanezen időintervallumban a Románia GDP-je csak 38 százalékkal nőtt, vagyis a közalkalmazotti bérek egyre nagyobb terhet jelentenek az államháztartás számára.