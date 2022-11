Tömeges tüntetések törtek ki Kína több városában, emberek ezrei vonulnak utcára a koronavírus-járvány újabb hulláma miatt meghozott intézkedések ellen. A demonstrálók közül sokan csalódottságukat fejezik ki a lezárások és a szigorú maszkviselési szabályok miatt, míg mások a szólásszabadságot, sőt Kína vezetőjének, Hszi Csin-pingnek az eltávolítását követelik – írja a New York Times.

A hétvége óta meglehetősen ritka és megdöbbentő jelenetek zajlanak olyan kínai nagyvárosokban, mint Sanghaj és Wuhan: tiltakozók nyíltan szállnak szembe a hatóságokkal és a lezáráspolitikával. Kína továbbra is tömeges teszteléseket, karanténpolitikát és lezárásokat folytat, a lakosság viszont kezd belefáradni ebbe, miközben a világ többi része már rég felhagyott a szigorú intézkedésekkel. A demonstrációk tehát az évek óta felgyülemlett frusztrációt is tükrözik, amely komoly társadalmi és gazdasági következményekkel járt.

A tiltakozáshullám kirobbanásának katalizátora lehetett, amikor 10 ember életét vesztette egy hszincsiangi magasépületben keletkezett tűzben: az esetet sokan úgy értékelték, hogy a koronavírus elleni szabályok akadályozták a segítségnyújtást és a tűzoltást. A sanghaji rendőrség hétfőn több embert őrizetbe vett, de a BBC egyik újságírója ellen is felléptek a helyi hatóságok, miközben a tüntetésekről tudósított.

A közösségi médiában és a nemzetközi sajtóban gyorsan terjednek a felvételek, amelyeken az emberek összecsapnak a rendőrökkel, egyesek pedig még Hszi Csin-ping lemondását is követelik. Továbbra is kérdéses, Peking miként fog reagálni a demonstrációkra, valamint hogyan fogja kezelni a vírus durva terjedését országszerte.

Rare nationwide protests have broken out in multiple cities in China. Many demonstrators expressed frustration over stringent Covid lockdowns, while others demanded freedom of speech and even the removal of China's leader, Xi Jinping. https://t.co/dT6CQepqAD pic.twitter.com/fj7vSDcMQ5