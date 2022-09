Ausztrália kritikus ásványai fogják irányítani az Egyesült Államok elektromos járművek akkumulátor-programját, miután az Egyesült Államok bejelentette, hogy Ausztráliának elsőbbségi státuszt biztosít.

Joe Biden inflációcsökkentési törvénye jelentős előrelépést jelent az ausztrál kormány gyártási menetrendje szempontjából, mivel elősegíti a kiváló minőségű ausztrál akkumulátor-ásványok iránti kereslet felépítését és megalapozását. Az amerika törvény értelmében ugyanis az akkumulátorban található kritikus ásványi anyagok értékének 40 százalékát olyan országból kell beszerezni, amely szabadkereskedelmi megállapodást kötött az Egyesült Államokkal. És ez az arány 2027-re 80 százalékra fog nőni - írta meg a Global Mining Review.

A lap szerint az ausztráliai feldolgozásba és gyártásba történő befektetések ösztönzése biztosítja az ausztrál bányászott ásványok, köztük a lítium, a kobalt, a nikkel és a réz iránti keresletet is. Fontos adalék azonban az is, hogy mindez megerősíti "a bányászatba történő befektetési tőke iránti igényt" is. Az ausztrál bányászatnak ugyanis évente mintegy 20 milliárd dollárra van szüksége a jelenlegi termelési szintek fenntartásához is, s ha növelni kívánják a meglévő bányák kapacitását, illetve új bányákat nyitnak akkor az ide befektetendő téke nagyságának akár nagyságrendeket is ugrania kell.

A Global Minin Review szerint ez nincs másként akkor sem, ha Ausztráliában olyan anyagokat kell bányászni, amelyek végül a globális netto zero átálláshoz viszik közelebb a világot. A Bank of America a 20 milliárdhoz képest meg is becsülte a szükségletet: a pénzintézet szerint a globális bányászatba évente 150 milliárd dollárt kell majd befektetni, hogy a kritikus ásványokhoz az Egyesült Államok hozzájuthasson.