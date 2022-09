Liz Truss, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke szép örökséget kap elődjétől, Boris Johnsontól. A volt kormányfő 2019. végi nagy parlamenti választási győzelmének köszönhetően - amit a híressé vált Get Brexit Done! (Hajtsuk végre a brexitet!) szlogen jegyében folytatott - a Konzervatív Párt 80 fős parlamenti többséggel rendelkezik. Ez azonban csalóka, mert a képviselőcsoport várhatóan nem fogja egy emberként támogatni politikáját – írja a Financial Times.

A miniszterelnöknek mindenekelőtt szembe kell néznie azzal, hogy szemben a pártszavazáson részt vevő tagsággal a toryk parlamenti képviselőinek többsége a pártelnöki kampányban ellenfelét, Rishi Sunak volt pénzügyminisztert támogatta. Emellett igaz ugyan, hogy nagy fölénnyel, a konzervatív párttagok 57 százalékának szavazatával nyerte meg a versenyt, ami 14 százalékpontos különbség, ez elmarad a 30 százalékpontos különbségtől, amit a közvélemény-kutatások előre jeleztek.

Az első 100 nap

Johnson szövetségesei, akik az elmúlt közel három évben alaposan megismerhették a konzervatív képviselőket, úgy vélik, hogy a parlamenti képviselőcsoport kézben tartása lesz Truss legnehezebb feladata. Különösen az első 100 napban, amikor a megélhetési válságra válaszul vélhetően népszerűtlen gazdasági döntéseket kell hoznia – a háztartások támogatásához pénzt kell szereznie az üzleti szférától.

Egy tory stratéga egyenesen úgy fogalmazott, hogy az óriási többség ellenére úgy kell majd kormányoznia, mintha a parlamentben nagyjából egyensúlyban lenne az kormánypárt és az ellenzék (hung parliament). Egy másik szakértő, aki jól ismeri a kormányzás belső folyamatait, arról beszélt, hogy a konzervatív képviselőcsoport majd hogy nem irányíthatatlan. Nincs fegyelem, nincs készség a kemény döntések támogatására. Egy további konzervatív stratéga szerint a képviselők sokkal több időt töltenek imázsuk menedzselésével a twitteren, mint amennyi feltétlenül szükséges lenne.

Több csoport is ellene fordulhat

A brit üzleti lap szakírói emlékeztetnek arra, hogy a képviselőcsoporton belüli utolsó elnökválasztási fordulót – amely után elindult a párttagság megnyeréséért folytatott kampány – Sunak nyerte 137-113-ra. Hasonló hátrányból utoljára Iain Duncan nyert pártválasztást, aki csak 2001 és 2003 között vezethette a pártot, igaz, nem vált miniszterelnökké.

Éppen ezért az első csoport, amely szembe fordulhat az új kormányfővel, éppen a volt vetélytársat támogató képviselőkből kerülhet ki. Sunak nem lesz miniszter az új kormányban, mert a pénzügyminiszterség után, ami már megvolt neki, nincs feljebb, és azt nem kaphatja meg újra, miután Truss adócsökkentési ígéreteit „tündérmesébe illő” politikának minősítette.

Johnson emberei

A másik több mint 100 fős csoport, azoké a képviselőké, akik kifejezetten Boris Johnsonnak köszönhetik a széküket, miután a volt kormányfő szociális ígéreteivel meg tudott nyerni olyan észak-angliai szavazókat, akik hagyományosan a Munkáspárt bázisához tartoztak. Ezen a vidéken számos választókerületet nyertek meg a toryk. Egyikük úgy vélte, hogy karrierje került veszélybe Johnson bukásával.

Emellett vannak a volt miniszterelnöknek olyan elkötelezett (elvakult) hívei is, akik máris a visszatérését készítenék elő. Ez erősen korainak látszik, Johnson – és Sunak is – most Truss támogatására szólította fel híveit.

Közelgő választások



Érdekes társaság, akivel meggyűlhet az új kormányfő baja, a volt miniszterek népes tábora. A toryk immáron 12 éve egyfolytában kormányon vannak, számos kormányalakításon és kormányátalakításon vannak túl, így népes csoportról van szó. Ők már túl vannak politikusi karrierjük csúcsán, így félvállról vehetik a pártfegyelmet, ami a törvényjavaslatok elfogadásához kell.

Amiben viszont biztosan bízhat Liz Truss, az a következő parlamenti választások közelsége. Kevesebb mint két év van hátra az új szavazásig, és amikor a politikusok veszélyben érzik magas fizetéssel járó bársonyszéküket, akkor érdekükké válik, hogy egységes, kormányzóképes párt képét mutassák a választóknak.