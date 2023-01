A londoni rendőrség részletes, késő esti ismertetésében azonban már az áll, hogy négy felnőtt nő és két kislány sérült meg az incidensben. A lövéseket ismeretlen tettesek egy mozgó járműből adták le Camden városrészben, a két legnagyobb londoni pályaudvar, a Euston és a King's Cross-St. Pancras közötti utcában, a St. Aloysius katolikus templom közvetlen közelében.

A templomot, ahol éppen gyászszertartás zajlott, kiürítették és a környező utcákat lezárták. A jármű elhajtott a helyszínről, őrizetbe vétel egyelőre nem történt, a tettesek kiléte és indítéka nem ismert. A Scotland Yard beszámolója szerint egy 41, egy 48 és egy 54 éves nőt nem életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba. A 48 éves sebesült sérülései a vizsgálatok alapján maradandónak bizonyulhatnak.

Szombat estére a mentők tájékoztatásából kiderült, hogy a helyszínről egy 21 éves nőt is kórházba vittek, az ő állapota nem életveszélyes. Egy 12 éves lányt könnyebb lábsérülésekkel vittek kórházba, de őt ellátása után hazaengedték. A lövöldözésesben megsérült hétéves kislány állapota a Scotland Yard szombat esti tájékoztatása szerint életveszélyes.

- mondta Ed Wells főfelügyelő a Metropolitan Police beszámolója szerint.

