Másfél hónapon belül aggasztó lesz a helyzet Szerbiában, mondta Aleksandar Vucic, Szerbia elnöke Pancsován. Újságírói kérdésre válaszolva azt felelte, nem kell sok fertőzöttől tartani egy-két héten belül, de fél attól, hogy mi vár az országra másfél hónap múlva, hozzátéve, hogy lottónyeremény bevezetését tervezik azok számára, akik beoltatják magukat - tudósított a vajdasági Szabad Magyar Szó.

- Enyhén szólva is nagy felelőtlenség az egyén részéről, ha nem oltatja be magát. Nem beszélve arról, hány funkciót betöltő ember nem vette fel a védőoltást. Reggel mondtam az egyik miniszternek, hogy oltassa be magát. Az ugyanis, hogy valaki átesett a betegségen, nem garancia, hogy védett - mondta Vucic.

A kérdésre, miszerint más országokhoz hasonlóan Szerbia tervezik-e bevezetni, hogy a színházakba, mozikba csak védettségi igazolvánnyal lehessen bemenni, az elnök azt mondta, hogy az Alkotmány előtt minden ember egyenlő, ő pedig nem szegheti meg azt. - Érdekesek az emberek, vagy pedig mi nem végeztünk jó munkát. Biztosan jó emberekről van szó, csak mi nem csináltunk jól valamit. Nem tudom mit nem tettünk meg, most majd lottónyereményt vezetünk be, újra fizetünk majd azért, hogy az emberek beoltassák magukat.