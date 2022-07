Az első beszámolók szerint legalább tizenhat sérültet kellett kórházba szállítani, a rendőrség még keresi a lövöldözés gyanúsítottját.

Chris O'Neill rendőrparancsnok a következő személyleírást adta a feltételezett elkövetőről: „A gyanúsítottak fehér bőrű, körülbelül 18-20 éves, hosszabb fekete hajú, alacsony testalkatú, fehér vagy kék pólót viselő férfiként írták le.” Hozzátette, hogy hogy a lövöldözés helyszínén egy lőfegyvert találtak.

A rendőrparancsnok arra kérte a környéken tartózkodókat, hogy egyelőre húzódjanak biztonságos helyre. „A Highland Park belvárosa körüli területet biztosítottuk, és folytatjuk a keresést” – mondta.

Illinois állam kormányzója, Jay Robert Pritzker a Twitter-oldalán azt írta, hogy ő és a stábja „szorosan figyelemmel kíséri” a helyzetet, és az állami rendőrség a helyszínen van - idézi a portál.

