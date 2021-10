A spanyol központi büntetőbíróság két év börtönre és 1,2 millió euró (433,8 millió forint) pénzbüntetésre ítélte Luis Bárcenast, a spanyol konzervatív Néppárt (PP) egykori pénztárnokát csütörtökön Madridban. A bíróság könyvelési csalás, adócsalás és okirathamisítás miatt szabta ki a büntetést Bárcenasra, aki 1990 és 2008 között felelt a jelenlegi legnagyobb ellenzéki párt pénzügyeiért.

Az ítélet szerint bizonyítást nyert, hogy a pénztárnok kettős könyvelést vezetett, és egy titkos, úgynevezett B kasszából több mint egymillió eurót (361,5 millió forint) fizetett ki a pártszékház felújításáért 2007-ben az Unifica építőipari vállalatnak, továbbá elmulasztotta teljesíteni az adóhatóság felé fennálló kötelezettséget. Luis Bárcenas mellett börtön- és pénzbüntetésre ítélték az Unifica két vezetőjét adócsalás miatt. A bíróság az eljárásban megállapította a Néppárt felelősségét is, mivel a párt "nem gyakorolt megfelelő ellenőrzést" a pénztárnok tevékenysége felett. A központi büntetőbíróság egy másik eljárásban vizsgálja a kettős könyvelés ügyét is.

A PP-re árnyékot vető botrány 2009-ben robbant ki, amikor nyomozás indult Francisco Correa vállalkozó ellen azzal a gyanúval, hogy lefizetett politikusokat és befolyásos pártfunkcionáriusokat. A hatóságok a vizsgálatok során jutottak el Luis Bárcenashoz, akiről kiderült, hogy 48 millió eurós svájci bankszámlája van, és meggyanúsították azzal, hogy évtizedeken át 5-15 ezer euróval (1 millió 500 ezer - 4 millió 500 ezer forint) egészítette ki több képviselő, köztisztviselő és funkcionárius fizetését magáncégektől származó bevételekből.

Bárcenas állításai szerint a Néppárt működését már a kezdetektől, 1982 óta illegálisan finanszírozták, és az ügyletekről a pártvezetés is tudott. A párt szerint viszont a pénztárnok saját zsebére tevékenykedett a párt vezetésének tudtán kívül. 2018 májusában a Francisco Correa ellen indult perben a bíróság kimondta: a vállalkozó által működtetett korrupciós hálózatból hasznot húzott PP is. A férfi beismerte, hogy közbeszerzési megbízásokért cserébe pártkampányokhoz is adott pénzt a madridi agglomerációban található Majadahondában és Pozuelo de Alarcónban 2003-ban.

Az ítélet nyomán a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) bizalmatlansági indítványt nyújtott be Mariano Rajoy néppárti miniszterelnökkel szemben, akit 2018 június elsején leváltott a parlament. A spanyol demokrácia négy évtizedes történetében először fordult elő, hogy a miniszterelnök megbukott a bizalmi szavazáson.