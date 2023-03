A francia felsőház által elfogadott nyugdíjreform leglényegesebb eleme, hogy a mostani 62 évről fokozatosan 64 évre emelnék a nyugdíjkorhatárt. Mindezt a francia szenátus tagjai 195 szavazattal 112 ellenében hagyták jóvá – írja a Reuters.

A francia szenátus által szombaton zöld utat kapott nyugdíjreformról Emmanuel Macron francia elnök már számos alkalommal elmondta: hiába okozott országos felháborodást a nyugdíjreform terve az országban, ő csak azért is át fogja erőltetni. És mint a mellékelt ábra mutatja, ez már részben sikerült is neki.

A francia szenátus annak ellenére szavazta meg az új nyugdíjtörvényt, hogy már hetedik hónapja zajlanak az országot megbénító megmozdulások a reform, ezen belül is a nyugdíjkorhatár 62 évről 64 évre emelése miatt. Azt az országos közvélemény-kutatások is visszaigazolták, hogy Emmanuel Macron most elfogadott nyugdíjreform-csomagja rendkívül népszerűtlen a francia társadalomban.

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a törvénytervezet egyelőre a francia felsőházban aratott sikert, még előtte áll az alsó- és felsőházi képviselőkből álló vegyes bizottság felülvizsgálata, amely várhatóan szerdán fog megtörténni.

Ha a vegyes bizottság is meg tud egyezni az új nyugdíjreform-törvény szövegéről, akkor a végső szavazásra már csütörtökön sor kerülhet Franciaországban.