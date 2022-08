Az Alpha Petroleum Resources és az Energean egyetértési nyilatkozatot írt az Orsteddel, hogy fontolóra vegyék az Egyesült Királyság keleti partjainál található Wenlock gázplatform újrahasznosítását - írta meg a WindPowerMonthly. Az olaj- és gázipari társaságok megvizsgálják annak lehetőségét, hogy az északi-tengeri gázplatformot fészkelő madarak használatára alakítsák át.

A platform közel van ahhoz a helyhez, ahol a megújuló energiaforrásokkal foglalkozó dán energetikai órás - a világ legfenntarthatóbb vállalatává is megválasztott Orsted - egy újabb offshore szélerőműparkot szeretne építeni. A Hornsea One és Two már a hálózaton van, a harmadik "fejezet" tavaly év végén kapta meg az építési engedélyt - a Wenlock pedig a tervezett Hornsea Four közelében található. A fúrótornyot működtető Alpha Petroleum és az Orsted úgy vélik, hogy ha a vízben álló (lebegő) masszív infrastruktúrát nem tüntetik el, jobbat tesznek a tengeri madarakkal.

A Rissa vagy Kittiwakes néven ismert feketelábú sirályok például kifejezetten kedvelik az ember alkotta szerkezetet - leginkább a fészekrakáshoz. Az Orsted legutóbbi felmérései szerint pedig - írja az Offshore Mag - a feketelábú sirályok a Wenlock platformon éppenséggel egy teljes kolóniát kialakítottak már; júniusban 69 lakott fészket számoltak meg ott.

A wenlocki kutak lezárását és a platformon a kitermelés befejezését 2023-ra tervezik. Ezt követően építenék át úgy az infrastruktúrát, hogy az minimálisra csökkentse a tengeri madarak zavarását. Az átépítés mikéntje még kérdéses, de az már biztos, hogy a fúrótorony tetejét lebontják, és valószínűbb, hogy a helikopter leszállóra sem tartanak majd többé igényt.