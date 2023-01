A szervezők elmondása szerint a „Madonna: The Celebration Tour” végigrepíti a rajongókat a négy évtizeden művészi pályáján, és egyben tisztelettel adózik New York városának is, ahol Madonna zenei karrierje kezdődött – számol be róla a Reuters.

A turné július 15-én a kanadai Vancouverrel indul és 35 városba látogat el világszerte. Jó néhány észak-amerikai állomás után Európábában folytatódik: London, Koppenhága, Stockholm, Antwerpen, Barcelona, Lisszabon, Párizs, Milánó, Köln és Berlin után a koncertsorozat záró eseménye Amszterdamban lesz december 1-jén.

Izgatottan várom, hogy minél több dalt felelevenítsek azt remélve, hogy rajongóimnak olyan műsort nyújthatok, amire mindig is vártak

– nyilatkozta Madonna.

Az RTL ír róla, hogy Madonna nemrég az összes képét törölte Instagramról, azóta viszont viszont felkerült három poszt is, amivel a most meghirdetett turnéját reklámozza. A posztok egyike egy vicces hangulatú videó, amiben több híresség is feltűnik a popdíva mellett, köztük Amy Schumer, Diplo és Lil Wayne is. Az énekesnő Felelsz vagy mersz-t játszik ismert barátaival, Schumer ekkor mondja Madonnának, hogy menjen világkörüli turnéra, és adja elő az elmúlt négy évtized legnagyobb slágereit. Az énekesnő kis gondolkodás után elfogadja a kihívást, ezzel bejelentve, hogy elstartol világkörüli koncertsorozata.

A jegyeket hivatalosan pénteken kezdik árusítani, de az már borítékolható, hogy jól zsebbe kell majd nyúlniuk a zenerajongóknak ha élőben szeretnék megnézni a popdívát.