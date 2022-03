A Maersk hajózási csoport a nyugati szankciókra válaszul ideiglenesen felfüggeszti az Oroszországba irányuló és onnan induló konténerforgalmat - írja a Spiegel a cég bejelentésére hivatkozva.

"Mivel a szankciók közvetlenül és közvetve már most is befolyásolják tevékenységünk stabilitását és biztonságát, a Maersk új foglalásait az Oroszországba irányuló és onnan induló tengeri és szárazföldi forgalomban ideiglenesen felfüggesztjük" - jelentette be a cég.

A döntés valamennyi orosz kikötőt érinti. Az élelmiszer-, gyógyszer- és humanitárius szállítmányok azonban mentességet élveznek. Az orosz kereskedelemnek ez nagy érvágás: a Maersk konténerszállító járatokat üzemeltet a Balti-tengeren fekvő Szentpétervárra és Kalinyingrádba, a Fekete-tengeren fekvő Novorosszijszkba, valamint az orosz keleti partvidéken fekvő Vlagyivosztokba és Vosztocsnijba. Az orosz konténeres hajózási szállítmány közel 40 százaléka folyt a Maersken keresztül.

A csoport 31 százalékos tulajdonosa a Global Ports orosz kikötőüzemeltetőnek, amely hat terminált üzemeltet Oroszországban és kettőt Finnországban. A Global Ports részvényesei között van a Roszatom orosz állami nukleáris vállalat és Szergej Siskarev orosz üzletember is.

"A Global Ports-szal közösen vizsgáljuk, hogyan tudunk megfelelni a folyamatosan változó szankcióknak és korlátozásoknak, és előkészítjük a lehetséges következő lépéseket" - mondta a Maersk.

A koppenhágai székhelyű vállalatnak mintegy 500 alkalmazottja van Oroszországban. A múlt héten ideiglenesen leállította az összes ukrajnai kikötését a háborús események miatt. Odesszában mintegy 60 embert foglalkoztat a cég.

A Maersk tehát hasonló döntéseket hoz, mint korábban a szingapúri székhelyű Ocean Network Express (ONE) logisztikai vállalat, a német Hapag Lloyd hajózási vállalat és a svájci székhelyű MSC hajózási csoport.

A tengeri szállítmányozással foglalkozó társaságok menetrendjét már az elmúlt hónapokban is felborították a koronavírus-járvány új fellángolásai. Ez az ellátási láncok számára is komoly problémákat okozott. A hajók és konténerek már most is gyakran nincsenek ott, ahol lenniük kellene - a fogyasztók és a vállalkozások bosszúságára, akiknek hónapokig, néha még annál is tovább kell várniuk a megrendelt árukra.

Most az ukrajnai háború következményei is hozzáadódtak a problémalistához. A német iparban a nagyvállalatok már megtették a szükséges lépéseket. A Daimler egyelőre fel akarja függeszteni oroszországi tevékenységét.

Az Ukrajnával kapcsolatos legfontosabb híreket ezen a linken olvashatja.