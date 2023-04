Egyelőre annyi vehető biztosra, hogy David Pressman, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete szerdán 17 órára sajtótájékoztatót hívott össze. A sajtó a szokatlan bejelentés mögött azt vélelmezi, hogy az Egyesült Államok új intézkedéseket tervezhet a magyar kormány megregulázására, sőt akár drasztikus lépésekről, netán a 2014-es hasonló kitiltásokról is szó lehet.

A Bloomberg azt írja, hogy a szankcionált személyek között valószínűleg

egy európai uniós és NATO-államban működő bank tisztviselői is lesznek.

A lapnak – a téma érzékenysége miatt – név nélkül nyilatkozó forrás nem kívánt részletekkel szolgálni, ahogy a Fehér Ház sem kommentálta a lap értesüléseit.

A cikkben is csak általánosságban tesznek említést az érintett személyekről, az is csupán a címből derül ki, hogy az ügynek magyar vonatkozásai is vannak.

A lapnak magyar nagykövetség úgy nyilatkozott, hogy „nem tudnak szankciókkal kapcsolatos információkat megosztani, és nincs arra utaló jel, hogy a sajtótájékoztató összefüggésben lenne a szankciókról szóló amerikai tanácskozásokkal”.

A cikk emlékeztet rá, hogy a Egyesült Államok korábban is szankcionált már magánszemélyeket uniós országokban, így Magyarországon is. Legutóbb 2014-ben próbáltak nyomást gyakorolni a magyar kormányra, amikor az Obama -adminisztráció korrupció gyanúja miatt több magyar tisztviselőnek, köztük a NAV akkori vezetőjének, Vida Ildikónak is megtiltotta a belépést az Egyesült Államok területére .





Arról is írnak, hogy Orbán Viktor és kormánya mostanában gyakran keveredik konfrontációba az Egyesült Államokkal és más NATO -szövetségesekkel: a kiváltó ok pedig most leginkább Oroszország ukrajnai háborúja. Szerintük az is önmagáért beszél, hogy a magyar kormány nem kapott meghívást arra a „Csúcstalálkozó a demokráciáért” néven futó nemzetközi virtuális konferenciára, amely Joe Biden amerikai elnök, valamint több állam- és kormányfő részvételével zajlott a közelmúltban.





Joe Biden a konferencia nyitónapján Kép: Reuters





Emlékeztetnek rá, hogy a magyar kormány rendre visszautasítja azokat a felhívásokat is, amelyek Ukrajna fegyverellátását szorgalmazza, miközben lobbizik az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók ellen. Azt is megemlítik a cikkben, hogy Magyarország Törökországgal együtt megtagadta Svédország NATO-csatlakozási szándékának ratifikálását, mondván a svédek módszeresen bírálják Orbán Viktort és kormányát a jogállamiságról folytatott uniós vitában.

Nem feledkeztek meg Szijjártó Péter minapi moszkvai útjáról sem: a magyar külgazdasági és külügyminiszter a héten Moszkvába látogatott, hogy bizonyos energiaügyleteket kössön, miközben az ország uniós szövetségesei éppen azon dolgoznak, hogy csökkentsék az orosz olaj- és gázfüggőségüket.