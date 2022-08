„Megismételjük, hogy a leghatározottabban elítéljük az Orosz Föderáció Ukrajnával szemben jelenleg is zajló, provokálatlan és indokolatlan agressziós háborúját. Ez a nemzetközi jog, köztük az Egyesült Nemzetek Alapokmányának súlyos megsértését jelenti” – ez a harmadik pontja annak az ENSZ-közgyűlésben kiadott diplomáciai elítélő nyilatkozatnak, amelyet Magyarország is aláírt az EU-tagállamok, valamint az Egyesült Államok mellett.

A szöveg a francia ENSZ-diplomácia honlapjára került fel a héten augusztus 26-i keltezéssel, a szöveg lényege pedig az, hogy az ukrajnai háborúban Oroszország az atomfegyverek leszereléséről szóló atomsorompó-egyezmény betartásával ellentétes kijelentéseket tett, valamint hogy veszélyeztetik a hadműveleteik a világ nukleáris biztonságát.

„Elítéljük az Orosz Föderáció veszélyes nukleáris retorikáját, cselekedeteit és provokatív kijelentéseit a nukleáris riasztási szint emeléséről, amelyek nincsenek összhangban az ENSZ Biztonsági Tanács állandó vezetőinek a nukleáris háború megelőzéséről és a fegyverkezési versenyek elkerüléséről szóló, nemrégiben elfogadott közös nyilatkozatával” – áll a szövegben.

A Moszkvával szemben visszafogottan nyilatkozó, az orosz háborús agressziót azonban elítélő magyar külügy most viszont az egészen élesen fogalmazó állásfoglalást is aláírta. Ebben például olyan megfogalmazások is szerepelnek, minthogy a nyilatkozó országok „mélységes aggodalmunkat fejezik ki amiatt, hogy az Orosz Föderáció – amely nukleáris fegyverrel rendelkező állam –, aláássa a nemzetközi békét, biztonságot és stabilitást, a nemzetközi atomsorompó-architektúrát, valamint az atomsorompó-szerződés integritását és célkitűzéseit az Ukrajna ellen folytatott illegális agressziós háborújával.”

„Elítéljük az Orosz Föderáció cselekedeteit, amelyek teljes mértékben figyelmen kívül hagyják nemzetközi kötelezettségeit és kötelezettségvállalásait, és elárulják azokat a biztonsági biztosítékokat, amelyeket az Orosz Föderáció az 1994-es budapesti memorandum alapján nyújtott Ukrajnának, Ukrajna atomfegyverrel nem rendelkező államként az atomsorompó-szerződéshez való csatlakozásával összefüggésben” – áll a szövegben, amely kitér a Zsaporizszsja Atomerőmű orosz megszállására.

„Továbbra is mély aggodalommal tölt el bennünket az a súlyos fenyegetés, amelyet az ukrán nukleáris létesítmények elfoglalása és az orosz fegyveres erők egyéb akciói jelentenek e létesítmények biztonságára és védelmére nézve, jelentősen megnövelve egy nukleáris baleset vagy incidens kockázatát, és veszélyeztetve Ukrajna, a szomszédos államok és a nemzetközi közösség lakosságát. Ezek az intézkedések aláássák a Nemzetközi Atomenergia-Ügynökség azon képességét is, hogy Ukrajnában végrehajtsa fontos biztosítéki feladatát, és továbbra is ellenőrizze Ukrajna nukleáris tevékenységeinek békés jellegét” – szól az elítélő nyilatkozat 8. pontja. A nyilatkozattal az uniós országok azt is követelik, hogy az oroszok hagyják el az elfoglalt zaporizzsjai létesítményt, segítsék az ukrán hatóságokat és a nemzetközi megfigyelőket, hogy az erőmű biztonságosan működhessen.