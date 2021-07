Az alacsonyabban fekvő déli, délnyugati járásokat követően az elmúlt napokban a magasabban fekvő régiókban is hozzáláttak az őszi árpa aratásához Szlovákiában, amit azonban több helyen is megakasztottak a hétvégi heves viharok - írta a pozsonyi Új Szó. Hogy megakadályozzák a nagyobb károkat, és minél előbb végezzenek a munkákkal, a gazdák a külföldi kollégáiktól is kölcsönöznek munkagépeket, olyan régiókból, ahol már végeztek a munkákkal, vagy még az aratás előtt állnak.

Elsősorban Magyarországról és Morvaországból segítenek be az aratásba”– mondta el Jana Holéciová, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) szóvivője. Szerinte Nagyszombat környékén már az őszi búzát aratják, amelyből a kedvezőtlen időjárás ellenére egész jó termés ígérkezik.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Hamarosan drágulhat a liszt és a kenyér is

Eközben a gazdák érdekvédelmi szervezetei már nem hisznek a kormány pénzügyi támogatási ígéreteiben, és konkrét lépéseket szorgalmaznak. Egyelőre semmi olyan hivatalos információval nem rendelkezünk, amely arról szólna, hogy jövőre növelnék az ágazatnak juttatott támogatásokat – állítja Holéciová.

Az SPPK szerint elsősorban a nemzeti támogatások összegét kellene megemelni, ez ugyanis Szlovákiában elenyészően alacsony. „Ha a 2010 és 2019 közötti időszakot vesszük alapul, Szlovákiában az egy hektárra jutó átlagos támogatás 16 euró körül mozgott, míg az uniós átlag ettől csaknem 30 euróval magasabb. Míg 2019-ben az egy hektárra jutó mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások Csehországban 118, Lengyelországban 35, Magyarországon pedig 33 euró körül mozogtak, Szlovákiában ez 23 euró volt.