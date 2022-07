Magyarország minden segítséget megad ahhoz, hogy az Ukrajnában rekedt gabona, elsősorban a búza, a kukorica, illetve a napraforgó eljusson a világ különböző részére - mondta az MTI szerint Rétvári Bence, a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára pénteken az Ukrajnából érkező vasúti gabonaszállítmányok határon áthaladásáról tartott sajtótájékoztatón, Eperjeske átrakó helyen. Igyekeznek jogilag és fizikailag is gördülékennyé tenni a folyamatot - tette hozzá az államtitkár.

A vámeljárást egyszerűsítették és meggyorsították. Példaként említette, hogy az Ukrajnából érkező gabona szállításánál elegendő egy nyilatkozattal igazolni az áru származási helyét. A növényegészségügyi eljárást is egyszerűbbé tették, hogy gyorsabb legyen az átrakodás. A rendőrök, a vonatkozó előírások betartása mellett, 10-15 perc alatt elvégzik a feladatukat szerelvényenként. A gabonaszállító szerelvényeket rendkívül felgyorsított eljárási rendben fogadják, a különböző eljárások nem vesznek igénybe 1-1,5 óránál többet.

Növelték a kapacitásokat



Az átrakó helyeken folyamatos munkarendben dolgoznak. A MÁV nyolc vágányt megerősített és állított újra szolgálatba. Az elmúlt négy hónapban öt és félszeresére növekedett az átrakó kapacitás a Záhony Portnál és a környező átrakodó állomásokon. A meglévő átrakodó eszközök mellé mobil átrakodókat is szolgálatba állítottak. Az állami mellett magán átrakodó kapacitások is működnek.

"Magyarország ezzel is hozzájárul ahhoz, hogy az Ukrajnában rekedt gabona minél nagyobb mennyiségben jusson el szárazföldön Európába, a kikötőkbe, a célállomásokra. Magyarország mindent megtesz azért, hogy az ukrán szállítmányok a világ minden részére eljussanak, ezzel enyhítsék azt az élelmiszerválságot a világban, amelyet az ukrán-orosz háború okoz. Ezzel is segítenek abban, hogy az Ukrajnában idén megtermelt gabona a raktárakba kerülhessen - sorolta az MTI szerint az államtitkár.

Az agrárminiszter Ukrajnában tárgyalt

A múlt héten Nagy István agrárminiszter Ukrajnában tárgyalt ukrán kollégájával a szárazföldi gabonaszállítás lehetővé tételéről. Nagy István később elmondta, hogy ehhez fejleszteni kell a vasúti infrastruktúrát. Naponta 4 ezer tonna ukrán gabonát tudnak áthozni vasúton a határon, dolgoznak azon is, hogy konténeres megoldással a közúton is gyorsítani lehessen a gabonaszállítást. Maximum napi 8-10 ezer tonna gabona áthozataláig tudnak eljutni, amit tovább kell vinni az ország belsejébe. A miniszter szerint Magyarország érdeke, hogy részt vegyen az ukrán szállításban, amely érinti a műtrágyát, illetve a termeléshez szükséges alapanyagokat, nyersanyagokat is.

Jó üzlet is lehet Az oroszok hosszú időre blokkolták a Fekete-tengeri ukrán gabonaszállításokat, a termények feltorlódtak, így a szárazföldi szállításnak, azon belül a vasútnak felértékelődik a szerepe. "Hazánknak lehetősége lenne a jelenlegi forgalmon túl akár évi 5 millió tonna gabona átrakására és vasúti szállítására, ami az ebben részt vevő állami és piaci szereplőknek, illetve a költségvetésnek – pályahasználati díjak, adók és járulékok formájában – évi sok milliárd forintos bevételt generálnának - hívta fel a figyelmet májusban kiadott közleményében a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége. Az ukrajnai árut át kell rakodni teherautókra vagy széles nyomtávú vágányról az uniós szabványos nyomtávnak megfelelő vasúti kocsikra, ehhez azonban jelentős vasúti fejlesztésekre is szükség van. A fejlesztésekhez utólag európai uniós támogatás is igényelhető.

Újraindul a tengeri gabonaszállítás



Ahogy Törökország előzetesen jelezte, pénteken sikerült megállapodni a hónapok óta Oroszország által blokkolt fekete-tengeri ukrán gabonaexport újraindításáról - Oroszország, Ukrajna, Törökország és az ENSZ részvételével. Az egyezmények aláírását az ENSZ-főtitkára jelentette be pénteken Isztambulban - adta hírül az MTI. António Guterres szerint a megállapodás lehetővé teszi jelentős mennyiségű élelmiszer exportját Odessza, Csornomorszk és Pivdennij kikötőkből. A főtitkár felszólította Oroszországot és Ukrajnát a megállapodás maradéktalan betartására.

A blokád miatt több millió tonna gabona maradt a tárolókban, és számos hajó a kikötőben rekedt, tovább rontva az amúgy is szűkülő globális ellátást, és a nyugati szankciókkal együtt szárnyaló inflációt idézett elő világszerte az élelmiszer- és az energiapiacokon. Az orosz blokád ellenére újraindulhat az ukrán gabona szállítása a Fekete-tengeren, helyi tűzszünetek által garantált biztonságos folyosókon, a szankciókkal sújtott Oroszország pedig újraindíthatja a gabona- és műtrágyaszállításokat - idézte az MTI hírét a 24.hu.