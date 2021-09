A Hikvision nevű kínai gyártó szinte összes kameráját érinti az a sérülékenység, amelyre a Kiberblog hívta fel a figyelmet. A kiberbiztonsági oldal szerint a cég web- és biztonsági kameráiból globálisan mintegy 5 millió, Magyarországon pedig 23 ezer eszköz van veszélyben az egyébként június óta létező hiba miatt - írja a hvg.hu.

A probléma lényege, hogy ha a kamera webes felülete elérhető az internetről is, akkor a támadó az eszköz tulajdonosénál is erősebb adminisztrátori jogosultságokat adhat magának, mellyel a készülékek feletti irányítást is átveheti. A gond másik része, hogy az eszközök olyan komponenssel is megfertőzhetők, amellyel a kamerákat egy botnet-hálózat részévé tehetik. Egy botnet vagy másnéven robothálózat különféle károkozásokra használható, például kéretlen levelek szétküldésére, vagy szenzitív (banki) adatok ellopására - olvasható a cikkben.

A Kiberblog szerint a Hikvision már kiadta a biztonsági rést befoltozó javításokat, amiket mindenképpen érdemes telepíteniük az ilyen rendszereket használóknak.