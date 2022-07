A magyar kormány egyes termékek árának hatósági megszabásával próbálta januárban mérsékelni az egyre inkább elszabaduló inflációt. Az idén hatósági árassá tett élelmiszertermékek közül a legérdekesebb talán a csirke far-hát volt – véli a Szabad Európa. Ezt régóta a legszegényebb sorban tengődő nyugdíjasok ételének tartják, amit sokan csak a kutyájuknak vesznek Magyarországon is.

A portál feltérképezte az európa csirke far-hát piacot, - igaz, könnyű dolga nem volt, más országokban ugyanis éppúgy nem nagyon mérik a termék árát, mint ahogy a KSH sem bíbelődött vele. Eddig.

Annyira meghökkentő volt ugyanis a kormány ötlete, hogy a KSH nem is tartotta fontosnak mérni a csirke far-hát árát, ami ahhoz is kellett volna, hogy kiderüljön maga a kormány által elvárt hatósági ár. Később 293 forint/kilós átlagárat mondott be a termékre a KSH – nagyjából hasra ütésre.

Ráadásul több országban az sem egyértelmű, hogy egy kalap alá veszik-e az emberi és az állati fogyasztásra szánt csirke far-hátat.

Egy német csirke far-hát rajongó valószínűleg nem is álmodhat 0,7 eurós kilónkénti far-hát árról otthon. 0,7 euróért legfeljebb mondjuk egy 230 grammos ciabattát kap, nem egy kiló, állami árral védett hústerméket, de már Romániából is érdemes átjönnie annak, aki a csirke far-hát megszállottjainak.

A dánok és britek vagy a belgák sem értelmezik

A 293 forintos magyar árfekvéshez leginkább a holland (379 forint) és a lengyel (435) áll közel. A lista másik végén a németek (858 forint) és a svédek állnak 820 forint), az EU átlagára pedig 568 forint. Nem értelmezhető a termék Dániában és Nagy-Britanniában, vagy Belgiumban és két balti tagországban, de Svájc és Norvégia sem a csirke far-hát hazája.

A portálnak nyilatkozó Muraközy Balázs, a University of Liverpool és a budapesti KRTK-KTI közgazdaságtan-kutatója szerint tévúton jár a kormány, mert a hatósági ár nem hatékony módszer az infláció ellen.

A hatósági áras termékekből rövid idő alatt kialakult a hiány és a kereskedők is hamar trükközni is kezdtek „például külön árulták a csirkefart és a csirkehátat, hiszen úgy nem volt szabályozva az ár”.