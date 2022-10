Mahsza Amini halála óta egyre nagyobb az elégedetlenségi hullám Iránban. A szeptember 13-án elhunyt nő egy rendőri intézkedésben halt meg, miután igazoltatták, hogy nem viseli a fátylát, amelyet az iszlám előír a felnőtt nők számára. Azóta heves tüntetések indultak több nagyvárosban a perzsa országban.

Mindez találkozott az országot sújtó gazdasági válság miatti általános elégedetlenséggel is. Ennek folyományaként hétfőn országszerte több helyen sztrájkok indultak. Az iráni abadáni finomító néhány dolgozója csatlakozott a Perzsa-öböl partjainál fekvő Aszaloujehben hétfő reggel kezdődött petrolkémiai munkások sztrájkjához.

A közösségi média beszámolói szerint az állami tulajdonban lévő abadáni finomító munkásai és alkalmazottai órákkal azután vonultak ki, hogy a Buser tartománybeli Aszaloujeh komplexumban tartott sztrájkról szóló hírek megjelentek. A kormány az elmúlt napokban megzavarta a mobilinternet-hozzáférést Kuzesztánban, de egy videófelvétel is felbukkant, amelyen a hétfői munkabeszüntetés látható. Más jelentések szerint a munkások ezárták az Aszaloujeh komplexumhoz vezető utat, és sztrájkba léptek, más videókon pedig az látható, hogy a munkások kövekkel és törmelékkel zárják el az utat egy autópályán, ahol a munkások kátrányos hordókat gyújtottak fel – számolt be az Iran International hírcsatorna.

Workers of Asaluyeh Petrochemical Complex in southern Iran have gone on strike, and set tires on fire to block the road for security forces. pic.twitter.com/G8WD8WOnbz