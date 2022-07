Az ENSZ egészségügyi szervezete szerint bár az esetek eddig elsősorban a meleg és biszexuális közösségekben koncentrálódtak, kevés bizonyíték van arra, hogy a betegség ezekre a csoportokra korlátozódna – írja a CNBC.

"Jelenleg az eseteket továbbra is a férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiak körében jelentik a legtöbben, de nem kell arra számítanunk, hogy ez így is marad" - mondta Dr. Catherine Smallwood, a WHO vezető sürgősségi tisztviselője a CNBC "Street Signs Europe" című műsorában.

Nem ritka, hogy egy vírusjárvány egy bizonyos csoportban vagy környezetben kezdődik, mielőtt szélesebb körben elterjedne a lakosság körében - mondta Smallwood, megjegyezve, hogy az egészségügyi hatóságok a korai eredményekből meríthetnek.

A WHO szombaton aktiválta a legmagasabb riasztási fokozatot az eszkalálódó járvány miatt, és a vírust nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította.

A ritka besorolás azt jelenti, hogy a WHO a járvány kitörését a globális egészségre nézve elég jelentős fenyegetésnek tekinti, összehangolt nemzetközi válaszlépésekre legyen szükség a vírus további terjedésének és esetlegesen világjárvánnyá fokozódásának megakadályozásához.

"Olyan járvánnyal állunk szemben, amely gyorsan terjedt a világban, új terjedési módokon keresztül, amelyekről túl keveset tudunk. Mindezen okok miatt úgy döntöttem, hogy a globális majomhimlőjárvány nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzetet jelent" - mondta Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója.

A WHO július 23-án aktiválta a legmagasabb riasztási fokozatot az eszkalálódó járvány miatt, és a vírust nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította.