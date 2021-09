Komuro Kei és Mako Akisinó 2017-ben jelentették be eljegyzésüket, az azóta nyugdíjba vonult Akihitó császár 29 éves unokája és egykori főiskolai osztálytársa ezzel hátra is hagyja a császári családot. A japán szokások szerint ugyanis az uralkodóház tagjai nem házasodhatnak rangon aluli emberekkel, Komoru pedig közrendűnek számít a szokásjog szerint.

A következő évben azonban a pár elhalasztotta az esküvőt, mondván, hogy meggondolták magukat a korai házasságkötéssel kapcsolatban, és több időre van szükségük, hogy megtervezzék a közös jövőjüket. Most viszont a császári családhoz közeli források szerint októberben végre bejelenthetik az esküvő időpontját - számolt be a CNN.

Kapcsolódó Kiko a koronahercegnőnél is népszerűbb

Részben a pár felkészületlensége miatt halasztották eddig a házasságkötést, részben pedig jogi okokból: ha a császári család valamely tagja lemond rangjáról, akkor jár a számára egy 150 millió jen (közel 415 millió forintos) egyszeri lelépti pénz is. Viszont van lehetőség arra is, hogy erről lemondjon a hercegnő és Mako meg is tette.

Egy japán műsorszolgáltató a közelgő esküvőre számítva nemrég New Yorkban felkereste Komurót. Lófarokkal mutatták, ez a részlet pedig felháborodást keltett a Twitteren egyes japán felhasználóknál.

A média szerint a pár azt tervezi, hogy az Egyesült Államokban fog élni.

A császári törvények szerint a trón csak férfi örökösökre szállhat. A család többi nőtlen hercegnője is elveszítené királyi státuszát, ha közemberekhez mennének feleségül - csakhogy ez a lehetőség azt eredményezné, hogy a császári családnak nem lenne elég tagja a közfeladatok ellátásához.