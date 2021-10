A Szövetségi Hálózati Ügynökség jelentős pénzbírságot szabott ki két energiakereskedő cégre, amiért azok bizonyíthatóan manipulálták az árampiacot, és megzavarták az egész rendszer stabilitását is. A Bundesnetzagentur minderről a saját Twitter-oldalán számolt be, és az innen elérhető hivatalos hatósági közleményből tudható meg, hogy bár a bírság és a döntés ellen fellebbezni is lehet, a két elkövető azonban nem volt akárki.

Egyikük, a dán energiakereskedelemben piacvezetőnek számító, de Svédországban, Finnországban, Norvégiában és Németországban összesen mintegy 200 fővel dolgozó Energi Danmark, a másik cég pedig az önmagát egy lépéssel a piac elé pozícionáló, lipcsei székhelyű Optimax Energy A vizsgálatból kiderült, hogy ők álltak a hátterében a 2019 júniusában a német villamosenergia hálózaton tapasztalt, három napig tartó jelentős egyensúlyhiánynak.

A Bundesnetzagentur felügyeleti eljárása bő két évvel később jutott el odáig, hogy mindezt bizonyíthatóan a piaci, nagykereskedelmi manipulációjuk számlájára tudta írni, amiért a bonni hatóság 200 ezer eurós bírságot rótt ki a dán-, és 175 ezer eurós bírságot a német cégre. A PV Magazine magyarázata szerint a nagykereskedelmi piaci manipuláció valójában elég egyszerűen zajlott: a két cég színlelt kapacitáslekötéseket hajtott végre, vagyis úgy tettek, mintha megrendeléseket akarnának leadni, ám az erre utaló látványos előkészítések után nem vásárolták meg - illetve: a másik oldalon: - nem termeltették meg a szóban forgó energiamennyiségeket - viszont mindez a piacon bemozgatta az energiaárakat.

A Bundesnetzagentur döntésének indoklásában azt írja, hogy "az EPEX Sport tőzsdén napközbeni kereskedelemre vonatkozó villamosenergia értékesítési megrendeléseket adtak le, ami félrevezető jelzést adott [a piaci szereplők számára, miközben] valójában a felajánlott vagy eladott villamos energia nem volt elérhető". A két cégnek igazából nem is volt szándéka ezen ügyletek lefolytatása, nem akarták ezt az árammennyiséget megvenni (vagy megtermelni), viszont a vonatkozó kereskedési megbízásokat az utolsó pillanatig nyitva hagyták. Az ügynökség szerint végeredményben ezzel idézték elő, hogy az áramtőzsdén az árak magasabbra szöktek, és amikor ez a drágulás az előzetesen várt kiegyenlítő energiás árszint felé jutott, a vállalatok azon nyerészkedtek, hogy a drágán értékesített áramot az olcsóbb kiegyenlítő energia árában fizették meg.

A piaci manipuláció meghatározásához a német hatóság több mint százmillió ide vonatkozó adatot elemezett 2019 júniusában, és arra jutott, hogy az Energi Danmark nyolc, az Optimax Energy GmbH pedig hét alkalommal manipulatív kereskedési magatartást tanúsított. A hasonló visszaélések jövőbeni elkerülése érdekében a Szövetségi Hálózati Ügynökség komplex, a mérlegkört megerősítő intézkedéscsomagot fogadott el és léptetett életbe. - Teljes következetességgel fellépünk a piaci manipuláció ellen - közölte Peter Franke, az ügynökség alelnöke a döntést követően. A bírságok megfizetése elől a két cég azonban menekülhet a magasabb szintű igazságszolgáltatási fórumok irányába, ami jelen esetben a Düsseldorfi Felsőfokú Bíróságnak benyújtott fellebbezésekkel indulhat el.