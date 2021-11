A tartományi rangú főváros kormánya (szenátus) az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) terjedése elleni védekezésről szóló rendeletének új, sorban a 11. módosításával bevezette, hogy az oltatlanok november 27-től az alapellátást kivéve nem vehetnek részt a kiskereskedelemben - írja az MTI.

Ez azt jelenti, hogy vásárolhatnak például a kisboltoktól a szupermarketekig valamennyi élelmiszer-üzletben, a gyógyszertárakban, a háztartási boltokban, és a drogériákban is, de nem kereshetnek fel a többi között cipőboltot, ékszerüzletet és barkácsáruházat.

Kitiltják az oltatlanokat a szállodákból és egyéb kereskedelmi szálláshelyekről, és a felnőttoktatás teljes intézményrendszeréből is, így például a népfőiskolákról, a zeneiskolákból és az autósiskolákból.

Martin Matz egészségügyi államtitkár a rendeletet a Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) regionális közszolgálati médiatársaságnak magyarázva kiemelte, hogy a főváros körüli Brandenburg tartomány kormányának ugyancsak kedden frissített rendeletéhez igazítják a szabályozást, hogy elejét vegyék annak, hogy a brandenburgi oltatlanok Berlinbe járnak vásárolni.

Ugyanakkor nem veszik át Brandenburgtól az oltatlanokat sújtó kapcsolatkorlátozási szabályt - miszerint oltás híján legfeljebb öt ember töltheti együtt az időt -, mert Berlinben kevésbé súlyos a járvány - tette hozzá.

Berlinben és Brandenburgban egy sor más szabály is korlátozza az oltatlanok mozgásterét, szabadságát. Nem járhatnak például vendéglőbe, moziba és fodrászhoz.

Az előírások a védekezési rendszer alapját országszerte jelentő 2G-szabályra épülnek, amelynek elnevezését két szó, a beoltott és a gyógyult német megfelelőjének (geimpft, genesen) kezdőbetűjéből képezték. A szabály előírja, hogy csakis a Covid-19 elleni védőoltással rendelkezők és a fertőzésen igazoltan átesettek tartózkodhatnak zárt közösségi térben, az oltatlanok pedig friss negatív vírusteszt birtokában sem.

A 2G enyhébb változata a 3G-szabály, miszerint a letesztelt (getestete) emberek, vagyis friss negatív vírusteszt lelettel rendelkező oltatlanok is részt vehetnek a közösségi életben. A 2G szigorított változata a 2G-plusz-szabály, amely az oltottak és a gyógyultak belépését, részvételét is friss negatív teszthez köti.

Kedden több más tartományban is szigorításokról döntöttek. A legsúlyosabb helyzetben lévő tartományok különösen szigorú, nemcsak az oltatlanokat, hanem mindenkit sújtó szabályokat hozott. Így például a türingiai kormány ülése után közölték, hogy be kell zárni a szórakozóhelyeket, a karácsonyi vásárokat, a vendéglők pedig csak 22 óráig tarthatnak nyitva. Hasonló intézkedésekről döntöttek a napokban a szomszédos Bajorországban és Szászországban is. Ez a három tartomány szenvedi meg leginkább a járvány negyedik hullámát.

Másutt, a többi között Észak-Rajna-Vesztfáliában, Hamburgban és Szász-Anhaltban egyelőre csak a 2G-szabály alkalmazásának kiterjesztéséről, vagyis az oltatlanok mozgásterének további szűkítéséről döntöttek.

Németországban az utóbbi hetekben az első háromnál jóval erősebb járványhullám alakult ki. A legfontosabb mutatók között számon tartott hétnapi fertőzésgyakoriság - vagyis az egy hét alatt regisztrált fertőződések százezer lakosra vetített száma - kedden az egymás utáni 16. napon döntött rekordot, 399,8-ra emelkedett a hétfőn regisztrált előző csúcsról, 386,5-ről. A negyedik hullám erejét jelzi, hogy a mutató értéke az első három hullám idején egyszer sem haladta meg a 200-at.

A Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) keddi adatai szerint egy nap alatt 45 326 fertőződést szűrtek ki tesztekkel. Ez több mint 40 százalékkal több az egy héttel korábbi 32 048-nál. Az új esetekkel együtt 5 430 911 ember szervezetében mutatták ki a vírust a járvány tavaly tavaszi kezdete óta. A Covid-19-cel összefüggésben egy nap alatt 309 halálesetet regisztráltak, a járvány áldozatainak száma így 99 433-ra emelkedett Németországban.