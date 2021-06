A szupergazdagok száma világszerte első ízben tavaly lépte át a 20 millió főt - derül ki a Capgemini nevű tanácsadó cég éves felméréséből. A jelentés metodikája szerint az számít szupergazdagnak, aki legalább egymillió dollárnyi vagyonnal rendelkezik. A vagyon körébe számítanak a részvények, a kötvények, alternatív befektetések és cégrészesedések, készpénz és olyan ingatlanok, amelyek nem a saját lakhatás célját szolgálják.

A World Health Report névre hallgató összefoglaló szerint egy év alatt 6,3 százalékkal nőtt a szupergazdagok száma, 20,8 millióra, vagyonuk összesen 7,6 százalékkal gyarapodott, így az most rekordszinten áll, összesen 79,6 milliárd dollárt. A gazdagok tavaly elsősorban a tőzsdék kirobbanóan jó teljesítményéből, a részvényárfolyamok emelkedéséből tudtak profitálni.

A legnagyobb vagyonnal rendelkező magánszemélyek 63 százalékát négy ország állampolgárai teszik ki, sorrendben az Egyesült Államok, Japán, Németország és Kína. A milliomosok között tavaly egyébként a leggazdagabbak vagyona gyarapodott a legnagyobb ütemben, 9 százalékkal. Ők azok, akik személyenként több, mint 30 millió dollár felett rendelkeznek.

Tavaly egyébként az észak-amerikai gazdagok számának a növekedése meghaladta a csendes-óceáni és ázsiai országok milliomosainak gyarapodási ütemét, ezzel öt éves trend tört meg a felmérés történetében. A mintegy 1,2 millió főnyi új milliomos 55 százaléka, 1,2 észak-amerikai volt, egy évvel korábban az 1,6 millió új belépő 39 százalékát adta a régió. A legnagyobb ütemben a közel-keleti milliomosok száma nőtt, 9,6 százalékkal.

A milliomosok közötti vagyongyarapodás üteme a felmérésben szereplő országok közül Iránban volt a legmagasabb, elérte a 24,3 százalékot. Ezt követte a kínai dollármilliomosok vagyonának emelkedése 13,5 és az amerikaiaké 12,5 százalékkal. A gazdagok még gazdagabbá válásához tavaly a legnagyobb mértékben a tőzsdei rally járult hozzá a jelentés szerint. Itt is a technológiai szektoré volt a főszerep, azonban nem csak az olyan nagy cégeknek volt ez köszönhető, mint az Amazon, az Apple vagy a Facebook. Nagy vagyonugrás volt kapcsolható a dél-koreai tech szektor jó szerepléséhez, illetve a tajvani chipgyártók felértékelődéséhez is a Bloomberg szerint.

Hasonló eredményre jutottak egyébként más, a legtehetősebbek anyagi helyzetével foglalkozó felmérések is. A Forbes korábbi elemzése szerint például a leggazdagabbak vagyona mintegy ötödével emelkedett abban az időszakban, amíg a világ egy jelentős része a járvány okozta lezárások miatt otthon ülni kényszerült. Ők egyébként arra a következtetésre jutottak, hogy a leggazdagabbak a tavalyi nyereségek után most azon dolgoznak, hogyan tudnák bebiztosítani vagyon növekményüket. Úgy gondolták ugyanis, hogy a jelentős gazdasági mentőcsomagok után a világ kormányai most azon fognak munkálkodni, hogy adóemelésekkel megteremtsék utólag a fedezetet az extra kiadásokra.