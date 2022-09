A német és a görög kormány együttműködésével további 40 páncélozott harcjárművet kap az orosz támadás ellen védekező ukrán hadsereg. A német védelmi minisztérium közlése szerint megállapodás született a görög védelmi tárcával arról, hogy Németország az Ukrajna közvetett támogatását szolgáló - körkörös cserének nevezett - programjában 40 darab Marder típusú német páncélozott harcjárművet szállít a görög hadseregnek, melyért "cserébe" a görög kormány átad 40 darab BMP-1 típusú harcjárművet Ukrajnának.

Az ukrán erők jól ismerik ezt a szovjet fegyverrendszert, használatában igen jelentős gyakorlatot szereztek az orosz támadás elleni védekezésben - hangsúlyozta közleményében a német védelmi minisztérium, mely azt ígérte, hogy haladéktalanul hozzáfognak a csere lebonyolításához.

A német kormány röviddel az Ukrajna elleni orosz háború február 24. kezdete után dolgozta ki az athéni vezetéssel együttműködésben is alkalmazott megoldást, amelynek lényege, hogy német gyártmányú fegyverekkel segítenek ki országokat, amelyek szovjet gyártású - az ukrán hadseregben ismert, azonnal bevethető - fegyverekkel támogatják Ukrajnát. Tárgyalásokat a görög mellett a cseh, a szlovák, a szlovén és a lengyel kormánnyal kezdtek. Megállapodást legutóbb Csehországgal kötöttek, ennek révén Ukrajna T-72 típusú szovjet harckocsikat kap Csehországtól, Csehország pedig Leopard-2 típusú német harcjárműveket Németországtól.

Németország közvetlenül is támogatja Ukrajnát fegyverekkel. Küldtek az ukrán hadseregnek egyebek mellett 24 darab Gepard típusú önjáró légvédelmi ágyút 53 ezer lőszerrel, 10 Panzerhaubitze 2000 típusú önjáró löveget és 54 darab M113 típusú páncélozott csapatszállító járművet.

Kijev azt is kéri, hogy Németország első, és egyetlen országként ne csak szovjet, hanem modern nyugati gyártású harci járművekkel is támogassa az ukrán erőket, de a berlini vezetés ettől eddig minden alkalommal elzárkózott .