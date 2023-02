A Facebook anyavállalata, a Meta állítólag további létszámcsökkentést tervez a következő hetekben – írja a Financial Times. Tavaly novemberben a cég 11 ezer alkalmazottat bocsátott el, a teljes munkaerő mintegy 13 százalékát. Ez volt a Meta közel 20 éves történetének eddigi legnagyobb létszámleépítése, amely a vállalat minden szervezetét érintette.

Ezt követően azonban sem javult a helyzet: bár átlépte a Facebook a napi kétmilliárd aktív felhasználót, a metaverzum fejlesztése továbbra is csak nyeli a milliókat. A gazdasági lap jelentése szerint a technológiai óriáscégnél a munka az utóbbi időben lelassult, így újabb leépítési körök következhetnek.

A Meta a hírek szerint azután jelenti be az átszervezést, miután befejezték a munkatársak teljesítményértékelését. Mark Zuckerberg a részvényeseknek nemrégiben azt ígérte, a vállalat 2023 végére jóval kisebb lesz, de ez állítása alapján csak a munka javára fog válni.

