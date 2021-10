A járvány ezzel összefüggésben komoly kihívás elé állította a légi közlekedési ágazatot, ugyanis sok biztonsági megoldás nem működik. Régebben a terrorfenyegetettség felderítésének egyik módja az ujjlenyomat-azonosítás volt ezt azonban az érintésmentes ellenőrzések előretörésével nem működik. A maszkok miatt az arcfelismerés sem hatékony eszköz - mondta egy dubaji repülésbiztonsági konferencián.

Arról nem beszélve, hogy a fenyegetések is egyre kifinomultabbak, így a reptereknek is új megoldásokhoz kell nyúlniuk. Most a kiberbiztonsági kockázatok csökkentése a legfontosabb.

A Világgazdasági Fórum tavalyi jelentése szerint a kormányok és a légi iparban működő cégek nehezen tudnak alkalmazkodni a kiberbűnözők fenyegetéseihez. A dokumentumban arra szólították fel a légitársaságokat, hogy egységesítsék fellépésüket - írja a The National.