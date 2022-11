Sir Evelyn de Rothschild 1931-ben született Londonban, a Harrow Schoolba és a Cambridge-i Egyetemre járt, majd családja bankjának szentelte életét, miután apja 1961-ben nyugdíjba vonult. 1976 és 2003 között az NM Rothschild and Sons Ltd. vezérigazgatója és elnöke, 1972 és 1989 között pedig a The Economist elnöke volt.

A pénzügyi dinasztiát ük-ük-ükapja indította el a 18. század végén, mely segített finanszírozni Wellington hercegének Napóleon felett aratott győzelmét is az 1815-ös waterlooi-csatában - írja a portál.

Sir Evelyn felügyelete alatt családja bankjának teljes vagyona 40 millió fontról 4,6 milliárd fontra duzzadt.

Mielőtt végleg lemondott pénzügyi szerepvállalásról, sikerült elérnie régóta tervezett célját, hogy egyesítse családi bankja – ma Rothschild & Co néven – londoni fiókját francia megfelelőjével, a Rothschild & Compagnie Banque-val.