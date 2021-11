A Fidesz-frakció minden képviselője és munkatársa már legalább két koronavírus elleni védőoltáson van túl, és folyamatos a harmadik, emlékeztető oltások felvétele – válaszolta a 24.hu kérdésére a frakciója.

A Demokratikus Koalíció kilencfős frakciójából szintén mindenki legalább két oltással rendelkezik, hatan pedig már a harmadik oltásukat is megkapták.

Az oltások beadatásában legjobban a Párbeszéd frakciója áll: mind az öten felvették az emlékeztető oltást is. Az MSZP 15 tagú frakciójából mindenki megkapta a második oltását, tizenegyen a harmadikat is felvették, és a többiek is tervezik beadatni az emlékeztető oltást.

Az LMP hatfős frakciójában mindenkinek van legalább két oltása, hárman pedig már az emlékeztető dózist is megkapták, és a többiek is felveszik azt, amint lehetőségük nyílik rá.

A Jobbik nem közölt adatokat képviselőinek oltottságáról, mivel szerintük az adatigénylés olyan adatkörbe tartozik, amely nem adható közre, tekintettel a GDPR rendelkezéseire és arra, hogy az egészségi állapotra vonatkozó információ különleges adat. Ettől a közszereplők az oltás tényét nyilvánosságra hozhatják, így tett Jakab Péter frakcióvezető is, miután megkapta a harmadik adag vakcináját is.

A KDNP frakciója egyedüliként nem válaszolt a portál megkeresésére. A 13 független és egy nemzetiségi képviselőből tízen válaszoltak.