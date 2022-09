Mintegy 12 ezermilliárd dollárt spórolhatnánk meg globálisan, ha a fosszilis tüzelőanyagok helyett megújuló energiaforrásokra állnánk át 2050-re – derül ki az Oxfordi Egyetem tanulmányából. Téves az az elterjedt feltevés, miszerint mindannyiunk számára költséges, fájdalmas és komoly áldozatokat igénylő folyamat a zöld energiára való átállás, jelentette ki J. Doyne Farmer, a tanulmány elkészítéséért felelős vezető gazdasági kutató.

Philip Hammond 2019-ben arról tájékoztatta a miniszterelnököt, hogy több mint ezermilliárd fontba kerülne elérni 2050-re a zéró károsanyag-kibocsátási szintet az Egyesült Királyságban, a kutatók szerint azonban az akkori pénzügyminiszter igencsak túlbecsülte a költségeket. Ahogy az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) véleményével sem értenek egyet, miszerint GDP-kiesést okozna, ha 2050-re 2 Celsius fok alatt tartanák a globális hőmérséklet-emelkedést.

Az elemzők a megújulók és a fosszilis tüzelőanyagok történelmi árát vizsgálva modellezték, hogyan változhatnak ezek a jövőben. A fosszilis árakat 2020-tól száz évig visszamenőleg nézték, és arra jutottak, hogy – az inflációt és a piaci volatilitást is belekalkulálva – az ár nem módosult jelentős mértékben. Miután a megújuló energiaforrásokat csak néhány évtizede használjuk, így erről sokkal kevesebb adat állt rendelkezésre, de az egyre fejlődő technológiai háttérnek köszönhetően a nap- és szélenergia ára közel 10 százalékkal tudott csökkenni évről évre. A kutatók várakozásai szerint ez a tendencia megmaradhat a jövőben is, a továbbiakban is egyre olcsóbbá válhatnak a megújulók, így annál jobban járunk, minél előbb átállunk ezekre.

Még egy klímaváltozás-tagadó is egyetérthet velünk, a végkövetkeztetésünk ugyanis, hogy maximális sebességre kell kapcsolnunk a zöld energiára való átállást, mivel pénzt spórolhatunk meg vele

– idézi Doyne Farmert, az Oxfordi Egyetem professzorát a BBC.

Egyetlen probléma azonban továbbra is akadályozza a kutatók által sürgetett átállást: az energia tárolása és raktározása azokra az időkre, mikor az időjárás nem biztosít a keresletnek megfelelő mennyiségű energiát, még mindig nem megoldott hosszú távon.

