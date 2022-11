A 2022. november 9-i brüsszeli európai zsűri ülését követően Kranjt (Szlovénia) választották ki a 2023-as Európai Kiváló Desztináció (EDEN) verseny győztesének. Összesen 20 úti cél versenyzett az eliserésért, amelyek közül három mutathatta be a zsűri előtt a pályázatát. Kranj nemcsak a fenntartható turizmus terén elért figyelemre méltó eredményeikkel nyűgözte le az európai zsűrit, hanem azzal az izgalmas programmal is, amelyet 2023-ban kívánnak megvalósítani. Kiemelték azt is, hogy képesek voltak példaképként viselkedni más desztinációk számára.

A Kiváló Európai Desztinációk az Európai Bizottság által végrehajtott uniós kezdeményezés. Célja, hogy elismerje és jutalmazza azokat a kisebb településeket, amelyek sikeressé váltak a fenntartható turizmus fellendítésében, a zöld átállásban.

Kranj a Júliai Alpok fővárosa, pazar fekvése miatt mind a kirándulók, mind a kultúráért rajongók egyik kedvelt célpontja lehet. Ljubljanától mindössze fél óra autóval, és a Bledi-tó sincs messze, csupán 20 percre található. Ez az egyetlen város Szlovéniában, ahonnan Triglav, Stol és Grintavec csúcsai is láthatók, amelyek a Déli-Alpok három hegyláncának legmagasabb csúcsai, de a megmászásuk csak tapasztalt túrázóknak, hegymászóknak javasolt.

A második világháború alatt a város alatt alagutak épültek, amelyek a lakosság számára menedékként szolgáltak. Ezek hossza mintegy 1300 méter, és ma is látogathatók. Bár ember építette az alagutakat, az éghajlat a földfelszín alatt a természetes barlangokéhoz hasonló, ezért vannak itt cseppkövek és olyan ritka állatok, mint a barlangi tücskök és a barlangi pók. Egy alagút belsejében egy virtuális kiállítást is meg lehet nézni tablet segítségével.

A virtuális valóságot bemutató kiállításon nem csak ásványok és kövületek láthatók, de egy második világháborús menedékhelyre is bepillanthatnak a látogatók, ahol szemtanúi lehetnek egy légicsapásnak, sőt egy víztartály belsejében is "úszhatnak" a látogatók.

Itt található emellett Janez Puhar kiállítása is. Puhar egy pap volt, aki feltalálta, hogyan lehet üveglapra fényképet készíteni, abban a korban ugyanis még csak fémlapra készültek fotók, ez az eljárás viszont rendkívül drága volt. Az üveglap egyik előnye, hogy mindkét oldalán át látható a fotó, így a valódi képet tudták előállítani, nem a tükörképet, mint a fémlapos dagerrotípiáknál. A múzeumban sok optikai csalódásos trükkel találkozhatnak a látogatók, emellett megnézhetik Szlovénia első szelfijeit is, Puhar ugyanis önarcképeket is fotózott.