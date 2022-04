Az utóbbi időben nagy volt a nyomás Olaf Scholz kancelláron és a német kormányon, hogy nagyobb támogatást nyújtson Ukrajnának. Most Scholz bejelentette, hogy összesen kétmilliárd euró további katonai segélyt nyújt - ebből jóval több mint egymilliárd euró közvetlenül Ukrajnának jut- Az ukránok ebből a pénzből - az USA-val és más partnerekkel egyeztetve - megvásárolhatják az átaluk kívánt fegyvereket – számolt be a Tagesschau.

Amennyiben Németországból vásárolnának fegyvereket, a szállítmányokat Robert Habeck szövetségi gazdasági miniszternek kellene jóváhagynia. A pénzt a német kormány korszerűsítési kezdeményezésének részeként kell kifizetni. A jelentés szerint a teljes csomagból további 400 millió eurót szánnak az Európai Békefenntartási Eszközre, amely fegyvereket vásárol Ukrajnának. A fennmaradó 400 millió eurót más országok kapják, hogy erősíthessék hadseregüket.

Ukrajna többször felszólította a német kormányt, hogy nehézfegyvereket is szállítson. Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter ezért gyors kötelezettségvállalást követelt Scholztól a további német fegyverszállításokra.

Korábban a kancellár nem igazán akart tüzérségi eszközökkel, páncélosokkal és egyéb nehézfegyverekkel segíteni Ukrajnának, irányvonala Németországban is nemtetszést váltott ki. A nehézfegyverek szállításáról szóló vitában Scholzot nemrégiben nyíltan bírálták az FDP, a Zöldek és az SPD parlamenti frakciói a tétova álláspontja miatt.

"A kancellár a probléma" - mondta Anton Hofreiter zöldpárti európai politikus a Der Spiegelnek. "Németországnak felelősséget kell vállalnia Európában, és ehhez mindenekelőtt a kancellárra van szükség" - mondta Hofreiter.

"Bármelyik európai országban is utazom éppen, mindig találkozom a kérdéssel: hol van Németország?" - tette hozzá az Európai Ügyek Bizottságának elnöke. Robert Habeck német gazdasági miniszter szintén az Ukrajnának történő fegyverszállítások bővítése mellett érvelt.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann védelmi politikus a Neue Osnabrücker Zeitungban amellett érvelt, hogy Németország azonnal szállítson fegyvereket egy újabb nagyszabású kelet-ukrajnai orosz offenzíva veszélye miatt.

"Ha Oroszország megnyeri ezt az Ukrajna elleni háborút, akkor újabb katonai konfliktusok fenyegetnek Moldovában, Grúziában és valószínűleg a Nyugat-Balkánon is" - mondta Michael Roth, az SPD külpolitikai szakértője, aki szintén nagyobb német szerepvállalást sürgetett.

Németországot amiatt is bírálták, hogy még az olyan kisebb országok is, mint Szlovákia, sokkal aktívabban segítik Ukrajnát az orosz hadsereggel szemben. Pozsony például korábbi légvédelmi rendszerét is odaadományozta az ukrán hadseregnek.