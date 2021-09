A lengyel hírközlési felügyelet meghosszabbította az amerikai tulajdonban lévő TVN24 médiatársaság lengyelországi működési engedélyét. A döntést néhány nappal azt megelőzően hozták meg, hogy lejárt volna az engedély - írja Notes from Poland. Ugyanakkor továbbra is parlament előtt van a médiatörvény módosítása, amely szerint a jövőben Lengyelországban csak olyan vállalatnak lehet többségi tulajdona médiaszolgáltatóban, amelyet az európai gazdasági térségben jegyeztek be.

A TVN24 több mint 18 hónappal ezelőtt fordult a hatósághoz sugárzási engedélye meghosszabbítását kérve, ám eddig süket fülekre talált. A szabályozó hivatalra szakértők szerint a kormányzó radikális jobboldali Jog és Igazságosság gyakorolt nyomást a halogatás érdekében, nem díjazzák ugyamis az amerikai hátterű médiaszolgáltató kormánnyal szembeni kritikus hangvételét.

Kapcsolódó Mégsem szűnik meg TNV24 amerikai hírtévé Lengyelországban

A hatóság beszámolója szerint öttagú döntéshozó testületében négy az egy ellen döntöttek az engedély meghosszabbítása mellett, felkérve a parlamentet, hogy hozzon döntést a médiatörvény módosításáról. A kormány egyébként arra hivatkozva terjesztette be a javaslatot, hogy ne kerülhessen orosz kézbe lengyel sajtóorgánum, ám jelenleg egyedül a TVN24 van olyan tulajdonban, amit érinthet a szabály.

Az USA, az Egyesült Királyság, és az EU is tiltakozott a diszkrimináció ellen, mire az a hír terjedt el, hogy Andrzej Duda államfő nem fogja ellenjegyezni a jogszabályt. A törvényhozás felsőháza ellenzéki többségű, így az nem szavazza, meg a végső szó az alsóházé, azaz a Szejmé.