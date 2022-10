Hétfő reggel 7:30-kor már jelentősen csökkentek a fronthavi gázárak a holland gáztőzsdén: az ICE TTF adatai szerint több mint 5,7 százalékos esés után a referencia szint novemberre 177,995 euró/megawattórán áll. Ez idén július 25 óta nem látott árszint. Ennél fontosabb az, hogy a decemberre szóló gázszerződések is 5,35 százalékos mínuszban vannak hétfőn reggel. A fő fűtési hónapra a kurzus csak 184,775 euró/megawattóra.

Az áresés elsőre indokolatlannak tűnhet: pénteken az Európai Unió tagállamai beleegyeztek abba, hogy különadót vetnek ki az energiakereskedő és -szolgáltató cégek megemelkedett világpiaci árakból származó többlet profitjára. Mindez azt jelenti, hogy a haszonkulcsokat az Európai Bizottság javaslatára lerontják, a befolyt 140-150 milliárd eurónyi pluszbevételt pedig a tagállamoknak az alacsony keresetű háztartások és a bajba került vállalkozások megsegítésére kellene fordítaniuk.

Miért olcsóbbak a gázárak?

A javaslat partvonalán pedig a tagállamok előrébb jutottak az egyeztetésekben egy gázársapka bevezetésében is. Bár itt még nem tettek konkrét lépéseket, de a cél az lenne, hogy az importált földgáz átvételi árat maximalizálnák, ezzel mesterségesen korlátozva a tőzsdei árakat.

Mind a két javaslat abba az irányba mutat, hogy a gázpiacokon erősebb szabályozás jön, ami most azt kellene jelentse, hogy a kereskedők kihasználva a szabadidőszakot még gyorsan felvigyék az árakat, hogy bevételalapot képezzenek az elkövetkezendő költséges időszakokra.

Ahogy annak is fel kellene hajtania a gázárakat, hogy az Északi Áramlat 1. és 2. vezetékeken a múlt héten négy szivárgást is észleltek. A gyanú szerint szabotázsakciók okozhatták a robbanásokat, amelyek használhatatlanná tették a két csőrendszert. Ugyanígy a Gazprom azt is belengette, hogy teljesen leállítja az ukrajnai gáztranzitot a Naftogáz ukrán gázkereskedővel fennálló vitája miatt. Ahogy pénteken visszavonták a holland gáztőzsdén a licenceket a Török Áramlatra vonatkozóan. A Gazprom állítja, hogy az uniós szankciók miatt nem tud karbantartási és javítási munkálatokat végezni a vezetéken, így az hamarosan leállhat, de a gázáramlást egyelőre fenntartja.

Ráadásul az időjárási előrejelzések szerint hidegebb lehet Európa-szerte, mert magasabb nyomású légtömegek határozhatják meg a decemberi-januári időszakot, amely nem kedvez a melegebb áramlatoknak – derül ki a Severe Weather frissített prognózisából.

Az optimizmust vélhetően az okozza, hogy a fogyasztáscsökkenés gyorsabb az EU-ban, mint várták: a recessziós félelmek mellett az Európai Bizottság terve is egyre közelebb a megvalósuláshoz, hogy a tagállamok 15 százalékkal csökkentsék a gázfogyasztásukat. Például ilyen intézkedés Magyarországon, hogy a közintézményeket nem fűtik 18 fok fölé, az őszi szünet helyett pedig hosszabb téli szünet lesz. Közben pedig az EU-s gáztárolók töltöttsége már elérte a kitűzött célokat, így a téli ellátás biztosítottnak látszik.

Mi lesz a rezsicsökkentéssel?

A magyar rezsicsökkentés felett fizetendő lakossági piaci árat meghatározó CEEGEX közép-kelet-európai gáztőzsdén a hétfői gáznapra a súlyozott átlagár 162,69 euró, a referenciaár 162,02 euró volt megawattóránként. Mindez 0,57 százalékos emelést jelent.

Az elmúlt szombaton viszont emelkedtek a gázárak: az átlagfogyasztás feletti lakossági piaci ár kevesebb mint 1 forinttal magasabbak megajoule-onként az eddiginél. Az árváltozás csak azokat a földgázügyfeleket érinti, akiknek a fogyasztása meghaladja az átlagfogyasztást (évi 63 645 MJ/év, legalább 1729 köbméter). Praktikusan az eddigi 732,4 forint/köbméter 752,5 forintra nőtt október 1-től.

