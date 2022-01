A The New England Journal of Medicine tudományos folyóiratban megjelent szakcikk szerint az eredmények 458 olyan felnőtt vizsgálatából származnak, akik három dózist kaptak a Pfizer, a Moderna, vagy legalább kettőt a Janssen oltásából, és akik korábban nem voltak bizonyítottan koronavírus-fertőzöttek. A kutatásban volt, aki ugyanabból a vakcinából kapott emlékeztetőt, amivel eredetileg beoltották, és volt, aki másikat kapott - írja a portál.

A résztvevők feljegyezték a mellékhatásaikat: a csoport fele olyanokról számolt be, mint fejfájás, karfájdalom, izomfájdalom és rossz közérzet. A vakcinával összefüggésbe hozható súlyos mellékhatást nem jelentettek.

Mindegyik oltási sor is megnövekedett neutralizáló antitest-szinthez vezetett, 4,2-76-szorosa is lehetett az emlékeztető oltások előtti állapotnak. A T-sejtes immunitás is növekedett mindegyik csoportban, kivéve a homológ Janssen oltási sort kapók esetében, de nekik az emlékeztető oltások előtt ez az értékük magasabb volt, mint a többieknek.

Összességében a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy ezek az adatok erősen arra utalnak: a homológ és heterológ emlékeztető oltások növelik a védelmet a tünetekkel járó SARS-CoV-2 fertőzéssel szemben.