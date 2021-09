Amikor Dieter Zetsche a Daimlernél dolgozott, nagyon hitt abban, hogy hagyja, hogy a beszállítók azt tegyék, amit a legjobban tudnak, mert a vállalata számára túl drága volt saját akkumulátorcellák gyártása. De a dolgok megváltoztak, mióta a híres, nagybajszú Zetsche elhagyta a stuttgarti C-lakosztályt - kezdi írását a ClenaTechnika hasábjain Steve Hanley. Az új autóipari technológiák (elektromos hajtás, akku-technológia stb.) amerikai szakújságírója szerint a Mercedes erre válaszul vette meg 1,2 milliárd dollárért az Automotive Cells Company (ACC) egyharmadát, amelyet mostantól - egyébként a Mercedes csillag formája szerint: egyharmad-egyharmad-egyharmad arányban a Stellantis-szal és a TotalEnergyvel közösen birtokolnak.

A PSA vállalatcsoportot (Peugeot, Citroen, DS, Opel, Vauxhall) valamint a Fiat Chrysler-t is magába olvasztó Stellantisnak ugyanazért kell az ACC, mint a Mercedesnek: speciálsian az autókba fejlesztett energiatároló technológiát akarnak - attól, aki a kontinensen elérhető. A francia energiavállalat ehhez évek óta jó referenciákkal és lapokkal rendelkezik, hiszen 2016 óta a TotalEnergies cégóriásba tartozik az akkumulátor-tervező Saft Group, és ez a cég úttörő munkát végzett a szilárdtest-elemekkel kapcsolatban.

Idulj el egy úton …

Amikor Ola Kaellenius, a Mercedes aktuális vezérigazgatója a napokban bejelentette a partnerséget, az Automotive News Europe https://europe.autonews.com/automakers/daimler-joins-stellantis-partner-european-battery-cell-venture-acc azt írta, hogy Kaellenius a szükséges akkumulátorok kifejlesztése melett arra is figyelt, hogy a cég biztosíta: Európa továbbra is autóipari centrum maradjon. Ezt igazolja vissza, hogy az eredetileg csupán Észak-Franciaországban tervezett ACC gyárból lesz egy - valószínűleg Kaiserslauternben. De az is idetartozik, hogy az ACC gyárait, melyek a tervek szerint 2025-ben kezdik meg a Mercedes számára a szállítást, az eredeti 48 GWh méretről így, hirtelen 120 GWh méretig húzták fel - igaz, ezt már 2030-ra kellene elérni.

Pont akkorra, amikorra a Daimler - ígérete szerint - teljesen elektromos hajtáslácra állítja át a termelését.

Én is egy másikon …

A Volkswagen egy teljesen más koncepció megvalósításába fogott. Ez az autóipari óriás is tett egy akkumulátorgyár-építési bejelentést, csak éppenséggel az Kínában lesz. A Hefeiben épülő üzemből 2023-tól kezdőden, évente több mint 150 ezer komplett akkurendszert szállítanak majd a kínai VW összeszerelő üzem, a közelben működő Volkswagen Anhui számára. Stephan Wöllenstein, a Volkswagen Group China vezérigazgatója szerint arra kell összpontosítaniuk, hogy a kulcsfontosságú alkatrészeket, mint amilyne az akkumulátorrendszer is, a saját értékláncunkban tartsák. Így kihasználhatók maradnak a cégcsoporton belüli szinergiák és fűthető az innováció.

A VW kínai gyárához hasonló épül a csehországi Mlada Boleslavban is, és egy harmadik egység az Egyesült Állaomkban, a Chattanooga-i gyár közelében. Hanley szerint mindez erősíti azt az észrevételt, mely szerint a VW továbbra is agresszíven trappol előre a korábbi menetrendje szerint - és arra törekszik, hogy a világ legnagyobb elektromos járműgyártójává váljon.