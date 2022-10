A nyugdíjkorhatár emelését javasolja a Mercer és a CFA Institute a 44 ország nyugdíjrendszerét összehasonlító elemzésükben. Ezzel ugyanis két legyet üthetnek egy csapásra: amellett, hogy reagálnak a kormányok a várható élettartam emelkedésére, csökkentik az állami nyugdíjkiadásokat.

A nyugdíjrendszerek javítására a két cég szorgalmazza azt is, hogy vonjanak be több munkavállalót – azokat is, akik nem hagyományos alkalmazotti munkarendben dolgoznak – az állami rendszerbe, mivel fel kell ismerni, hogy az egyének rendszerint nem tesznek félre elegendő összeget felülről érkező automatikus elvonás híján.

Emellett arra biztatják az egyes országokat, hogy biztassák az idősebbeket a magasabb munkaerő-piaci részvételre, ami növelné megtakarításaikat, a nyugdíjas évek folyamatos növekedésének is korlátot szabhatna. De a tanulmány szerint csökkenteni kellene a nemek közötti, valamint az egyes kisebbségi csoportokat érintő nyugdíjkülönbségeket is.

A három fő komponensből (alkalmasság, fenntarthatóság, integritás) összeálló globális nyugdíjindex tekintetében Izland végzett az első helyen. Az országban érvényben lévő rendszer szerint van egy állami alapjáradék, amelyet a rászorultságnak megfelelő mértékben egészítenek ki; és a munkáltató, valamint a munkavállaló is kötelező jelleggel fizet magánnyugdíjpénztári rendszerbe. A második legelőkelőbb helyen Hollandia végzett, és a képzeletbeli dobogóra Dánia fért még fel. A 44 országból a legrosszabb eredményt Thaiföld érte el.

Ország Besorolás Globális nyugdíjindex (százalék) Izland A 84,7 Hollandia A 84,6 Dánia A 82 Ausztrália B+ 76,8 Németország B 67,9 Egyesült Államok C+ 63,9 Franciaország C+ 63,2 Lengyelország C 57,5 Olaszország C 55,7 Ausztria C 55 Törökország D 45,3 Thaiföld D 41,7 Forrás: Mercer

A tanulmány készítői felhívták a figyelmet, hogy különösen aktuális a nyugdíjrendszerek felülvizsgálata, miután a koronavírus, valamint az elöregedő társadalmak problémája is lyukat ütött rajtuk. Ráadásul az egyre emelkedő infláció és a több eszköztípus esetében is csökkent befektetési hozamok is extra nyomást gyakorolnak a nyugdíjrendszerekre.