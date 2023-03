A Bank of America, a Citigroup, a Deutsche Bank AG, a Goldman Sachs Group és a Wells Fargo azok közé a hitelezők közé tartozik, amelyek a közelmúltban betiltották az új eszköz használatát, a Bank of America pedig az ügyről tudó személyek szerint közölte az alkalmazottakkal, hogy a ChatGPT és az openAI üzleti célú használata tilos – írja a Bloomberg.

A Bank of America a nem engedélyezett alkalmazásokra, köztük a WhatsAppra vonatkozó rendszeres, rutinszerű emlékeztetőjébe kifejezetten a ChatGPT-re tett utalást, és a belső megbeszéléseken megismételte, hogy az új technológiát át kell vizsgálni, mielőtt üzleti kommunikációban használható lenne. A Deutsche Banknál a munkatársak már nem használhatják a ChatGPT-t, és a hozzáférést is letiltották hozzá – mondta a hitelező szóvivője.

Automatikus korlátozások

A Citigroup blokkolta a termékhez való hozzáférést, ami része a harmadik féltől származó szoftverek körüli automatikus korlátozásoknak. A Goldman kereskedői hasonlóan korlátozottak. A Wells Fargo a bank szóvivője szerint ugyanígy jár el a harmadik féltől származó szoftverek bevezetésére vonatkozó szabványos ellenőrzési eljárások keretében.

Használati korlátozásokat vezetünk be a ChatGPT-re, mivel továbbra is értékeljük az ilyen technológiák biztonságos és hatékony felhasználási módjait – mondta a Wells Fargo szóvivője. A JPMorgan Chase & Co. hasonló intézkedéseket vezetett be, jelentették a hét elején.

A ChatGPT az elmúlt hónapokban látványos internetes jelenséggé vált. A jövőbeli lehetőségeiről szóló pletykák között szerepel, hogy részvényportfóliókat hozhat létre és felgyorsíthatja az elemzői prezentációk elkészítését, sőt, még tőzsdén kereskedett alapot is terveznek a koncepció köré.

A Bank of America, a Citigroup és a Goldman szóvivői nem kívántak nyilatkozni. A chatbot mögött álló kutatócég, az OpenAI szóvivője nem reagált azonnal a megkeresésre. A Financial News korábban arról számolt be, hogy a Goldman és a Citigroup korlátozta a technológiát.