A Fővárosi Önkormányzat egyes vállalatait is bevonnák a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által szervezett közös biztosítási beszerzésbe, amely a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) mellett a cascóra és a csoportos élet- és baleset-biztosításra is kiterjed - írja a Népszava. Az üzletben a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hungarikum Alkusz segédkezik. A csatlakozási lehetőségről is ez a vállalat értesítette a BKV Zrt-t.

Eddig összeszámolt adatok alapján összesen 6000 járműre kötnének kötelezőt és 3500-ra cascót. Ebben nincs benne a BKV állománya. A nagy mennyiség miatt jelentős árkedvezményt tudnának kisajtolni a biztosítókból – ígéri a Hungarikum Alkusz. Márpedig ez igen fontos szempont a BKV-nak.

A fővárosi közlekedési vállalati kgfb- és cascoszerződése idén jár le, ám az előbbi fenntartását – akárcsak a magánautók esetében – törvény írja elő. A BKV két piacfelmérést is végzett. Első körben beírták a Generali Biztosító flottakalkulátorába a cég számait, ebből az jött ki, hogy az éves díj csaknem a háromszorosára emelkedhet. A második körben több biztosítótól is kértek ajánlatot, de csak kettő adott. Ezek több száz millió forinttal voltak magasabbak a Hungarikum által ígértnél.

A fővárosi közlekedési cégnek visszatérő partnere a Hungarikum Alkusz. A BKV menedzsmentje már a vagyon- és felelősségbiztosítások beszerzése előtt azzal érvelt az igazgatóság ülésén a vállalat mellett, hogy a hazai piacon olyan a szabályozás, hogy a Hungarikum nélkül kedvezőtlenebb szerződéseket köthetnének.