A kutatók egy újfajta szennyezettségi elemzést végeztek, mágnesek segítségével vizsgálták a metró jegycsarnokaiból, peronokról és kezelőfülkékből származó pormintákat.



Megállapították, hogy a minták nagy mennyiségben tartalmaztak egyfajta vas-oxidot, az úgynevezett maghemitet. Mivel a vasnak időbe telik, amíg maghemitté oxidálódik, az eredmények arra utalnak, hogy a szennyező részecskék hosszú ideig lebegnek a rossz szellőzés miatt az egész metróban, különösen az állomások peronjain - írja a portál.

A részecskék némelyike akár öt nanométer átmérőjű is lehet: elég kicsi ahhoz, hogy belélegezve bekerüljön a véráramba. A vizsgálatok azonban nem mutatják ki azokat.

Nem egyértelmű azonban, hogy ezek a részecskék egészségügyi kockázatot jelentenek-e.

Más tanulmányok már vizsgálták a Földalatti általános szennyezettségi szintjét és a kapcsolódó egészségügyi kockázatokat, de ez az első alkalom, hogy a részecskék méretét és típusát részletesen elemezték.

A londoni metró naponta ötmillió utast szállít. Több tanulmány is kimutatta, hogy a metróban a légszennyezettségi szint magasabb, mint Londonban általában, és meghaladja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által meghatározott határértékeket. Korábbi tanulmányok arra is utaltak, hogy a metróban a szálló por nagy része a kerekek, a sínek és a fékek egymáshoz csiszolásakor keletkezik."Általában a mágnesességet a bolygókkal kapcsolatban tanulmányozzuk, de úgy döntöttünk, hogy megvizsgáljuk, hogyan lehetne ezeket a technikákat különböző területeken, többek között a légszennyezés vizsgálatakor is alkalmazni" - mondta Richard Harrison, a Cambridge-i Földtudományi Tanszék professzora, a tanulmány vezető szerzője.

A kutatók 39, a londoni metróból származó pormintát elemeztek. Ezeket 2019-ben és 2021-ben gyűjtötték.

"Ha választ akarunk adni arra a kérdésre, hogy ezek a részecskék károsak-e az egészségre, először is tudnunk kell, hogy miből állnak a részecskék, és milyen tulajdonságaik vannak" - mondta Hassan Sheikh, a tanulmány társszerzője.

A kutatók szerint a metró rossz szellőzése miatt mikor a vasban gazdag port a járművek felkavarják, a peronokon lesz a legrosszabb a levegő minősége.