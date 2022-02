A két ország a novemberi COP26 klímatárgyalásokon indította el a Mezőgazdasági innovációs küldetést az éghajlatért (AIM for Climate), amelynek célja, hogy 2021-2025 között 4 milliárd dolláros beruházási alapot hozzon létre a kormányok és a nem kormányzati innovációs partnerek bevonásával - írja a Reuters.

Az AIM most 8 milliárd dollárnyi klímatudatos beruházási kötelezettségvállalást szeretne a novemberi COP27 klímatárgyalásokig Egyiptomban - mondta Thomas Vilsack amerikai mezőgazdasági miniszter az AIM első miniszteri találkozója előtt hétfőn Dubaiban.

"Úgy gondoljuk, hogy ennél magasabb célt kell kitűznünk. Biden elnök úgy véli, hogy a COP27-re 8 milliárd dollárt kellene elérnünk" - mondta Vilsack.

A kezdeményezést 140 partner támogatja, akik vállalták, hogy növelik a köz- és magánbefektetéseket az éghajlatváltozást figyelembe vevő mezőgazdasági kutatás-fejlesztési programokban. Az eredetileg kitűzött 4 milliárd dolláros cél az Egyesült Államok és az Egyesült Arab Emírségek kormányának egy-egy milliárd dollárjából, más kormányoktól 1,8 milliárd dollárból és nem kormányzati partnerektől 200 millió dollárból állt. Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma nemrégiben közölte, hogy 1 milliárd dollárt fektet be az éghajlatváltozást okosan kezelő alapanyagokkal kapcsolatos kísérleti projektekbe, amelyek a kibocsátást csökkentő mezőgazdasági, állattenyésztési és erdészeti gyakorlatokat támogatják.

Az amerikai mezőgazdaság már most is küzd az éghajlatváltozás hatásaival, többek között a fokozódó aszályokkal és árvizekkel. Az Egyesült Arab Emírségek, amely élelmiszereinek nagy részét importálja, és tengervizet sótalanít ivóvízként, nagy összegeket fektet be a mezőgazdasági és vízügyi technológiákba, valamint a tiszta energiába.

Az Egyesült Arab Emírségek 2023-ban ad otthont a COP28 klímatárgyalásoknak.