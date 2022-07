A New York-i székhelyű világszervezet elítélte az ázsiai országot az elrendelt kivégzések miatt, valamint felszólította a mianmari katonai vezetést, hogy engedje szabadon az önkényesen őrizetbe vett foglyokat - köztük Vin Mjint elnököt, és Aung Szan Szú Kji államtanácsost, az ország de facto egykori vezetőjét.

Az ENSZ BT tizenöt tagja által egyhangúan elfogadott nyilatkozat mindemellett párbeszédet és nemzeti megbékélést sürgetett "összhangban a mianmari nép akaratával és érdekeivel", valamint az erőszak haladéktalan megfékezésére, az emberi jogok tiszteletben tartására és teljes körű humanitárius hozzáférésre szólított fel.

Mianmarban vasárnap - a nemzetközi tiltakozás ellenére - évtizedek óta először hajtottak végre halálbüntetést az országban. Négy ellenzékit végeztek ki terrorvádak miatt, köztük volt egy képviselő és egy ismert demokráciapárti aktivista is.

A mianmari hadsereg 2021. február 1-jén, néhány órával az új törvényhozás megalakulása előtt erőszakkal távolította el a hatalomból a választáson elsöprő győzelmet arató Nemzeti Liga a Demokráciáért (NLD) vezetőjét, Aung Szan Szú Kji államtanácsost, az ország de facto miniszterelnökét. Ekkor tartóztatták le Vin Mjint elnököt is, valamint az NLD több más politikusát is; Aung Szan Szú Kji azóta is házi őrizetben van.

A hadsereg azzal indokolta a máig fenntartott puccsot, hogy a kormány nem vette figyelembe a 2020. novemberi választással kapcsolatos panaszaikat. A választást toronymagasan az NLD nyerte meg.