Tovább tart a humanitárius válság a lengyel-fehérorosz határon, miután Beloruszból továbbra is több ezer közel-keleti, afrikai és ázsiai bevándorló keresi a lehetőséget, hogy Lengyelországon át bejusson az Európai Unióba – derül ki a Notes from Poland tudósításából. Az emberi jogok védelmének lengyelországi biztosa megjegyezte, hogy a lengyel hatóságok továbbra is vitatható módon járnak el az érkezőkkel szemben, nevezetesen a nemzetközi szabályokat megszegve egyszerűen visszazsuppolják a bevándorlókat Fehéroroszországba.

Eközben azok sem feltétlenül járnak jól, akik eljutnak a lengyelországi menekülttáborokig. Kurd menekültek egy csoportja például éhségsztrájkot kezdett tiltakozásul a minősíthetetlen körülmények miatt, amelyeket a lengyel hatóságok biztosítanak a szállásukon. Emellett úgy érzik, hogy visszatartják menekültkérelmük intézését.

Az emberjogi biztos megállapította azt is, hogy a bevándorlási nyomás valamelyest csökkent az elmúlt évihez képest. A lengyel határőrség május 23-án jelentette, hogy valamivel több mint ötezer illegális határátlépési kísérletet észlelt 2022 első hónapjaiban, ezen belül csak májusban 724-et, ami átlagosan napi 30 esetet jelent.

Tavaly októberben csak egyetlen hónap alatt 17,5 ezren akartak zöld határon át bejutni Lengyelországba. A napokban megjelent egy videó arról, ahogy fehérorosz tisztek a pengés drótkerítésen át próbálják átpasszírozni Lengyelországba a menekülteket, mit sem törődve sikoltozásukkal. A főként kubaikról készült felvételt a lengyel határőrség készítette. Az érintettek később orvosi ellátást kaptak.