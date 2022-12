Kínában azóta tört ki a vírus, amióta az ottani kormány felhagyott a szigorú Zero Covid politikájával. A terjedés mértékével kapcsolatos bizonytalanság arra késztette az országokat, köztük az Egyesült Államokat, hogy új beutazási korlátozásokat fontolgassanak. Az olasz kormány a tervek szerint a szerdai kabinetülésen vitatja meg a vizsgálatokkal kapcsolatos információkat - számolt be róla a Bloomberg.

A pozitív tesztet produkáló személyek többsége nem mutatott tüneteket. A helyi média azonban arról számolt be, hogy az egészségügyi tisztviselők körében egyre nagyobb az aggodalom a Kínából felbukkanó új Covid-változatok miatt.

Bár a vírussal fertőzött utasok magas aránya riadókészültségbe hozta a hatóságokat, Olaszország mellett szól a magas átoltottsági arány. Az Egészségügyi Világszervezet szerint az emberek több mint 80 százaléka teljes mértékben be van oltva, és sokan kaptak emlékeztető oltást is. Nyugat-Európa nagy részén hasonló a helyzet.

Az Egyesült Királyság azt közölte, hogy biztosítani fogja a szükséges Covid-felügyeletet, de nem tervezi a Kínából érkezők kötelező vizsgálatának bevezetését. Sebastian Guelde, az egészségügyi minisztérium szóvivője szerint Németországban az egészségügyi hatóságok „éberen figyelik” a helyzetet.

- tette hozzá a szóvivő.

A francia egészségügyi minisztérium szintén figyelemmel kíséri a fejleményeket, és azt közölte, hogy kész megvizsgálni minden olyan hasznos intézkedést, amelyet ennek következtében bevezethetnének, együttműködve Franciaország európai partnereivel.

Almost half of the passengers on two flights from China tested positive for Covid, Milan health authorities say https://t.co/qbaisJUxDJ