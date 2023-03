A Femanin által készített lista alapján megmutatjuk, hogy kik napjaink leggazdagabb és legsikeresebb agglegényei. Éppen befért a top 10-be Jack Dorsey, a Twitter társalapítója, aki még csak 40 éves, de vagyona nem kevesebb mint 2,3 milliárd dollár (858 milliárd forint). Azonban senki ne élje bele magát, a facér milliárdos ugyanis kijelentette, hogy a jövőben sem szeretné összekötni az életét senkivel, és gyerekeket sem akar.

Kína leggazdagabb agglegényeként sincs sikere a kapcsolatokban Csong Shanshannak. Vagyonához, amely megközelítőleg 62 milliárd dollár, a Bejing Wantai biológiai gyógyszergyártó cég részvényeseként, és a Nongfu Spring italgyártó cég alapítójaként jutott. Shanshan ugyan már 69 éves, és három gyermeke született korábbi kapcsolataiból, lehet, hogy éppúgy szomjazik a szerelemre, mint a tömegek az általa piacra dobott ásványvízre.

A nyolcadik helyre volt elég a 86 éves spanyol Amancio Ortega, az Inditex divatcsoport alapítójának vagyona, amely jelenleg körülbelül 76 milliárd dollár. A divatzseni leginkább a Zara és a Bershka megalkotójaként híresült el, emellett persze magánéletében is remekelt: első felesége Spanyolország leggazdagabb üzletasszonya, Rosalía Mera volt, akitől két gyermeke született. Később újraházasodott, most viszont ismét felbukkant a leggazdagabb szingli férfiak listáján.

A hetedik helyre került Szergej Brin, a Google egyik társalapítója, aki 1973-ban született Moszkvában, később a családjával az Egyesült Államokba emigrált, majd a Stanfordon folytatott tanulmányai során ismerkedett meg Larry Page-dzsel, akivel közösen fejlesztették a Google-t. A vagyonos mérnök szingliként él a tavalyi válása után.

Megelőzve társát, Larry Page-nek a Google egyik alapítójaként jelenlegi vagyona 81,5 milliárd dollár, ami a hatodik helyre volt elég. A szintén elvált, 49 éves számítástechnikai nagyágyú nem csak zseniális üzletember, de melegszívű jótevő is: számos jótékonysági projektben vesz rész, eközben pedig a megújuló energia és az alternatív energiaforrások kutatásának egyik legbőkezűbb támogatója.

5. Larry Ellison

Az érett korban lévő úriember a világon a legnagyobb üzleti szoftvermegoldásokat kínáló cég, az Oracle egyik alapítóatyja, és egy 173 millió dollárt érő Palm Beach-i ingatlan boldog tulajdonosa 114 milliárd dollárral a zsebében keresi a boldogságot. Larry Ellison jelenleg 78 éves, de már 49 évesen elérte a dollármilliárdos státuszt, vagyona azóta pedig csak tovább gyarapodott.

4. Szon Maszajosi

A japán milliárdos, a globális óriás SoftBank befektetési csoport alapítójaként keresi kenyerét. A cége 2022-ben komoly hullámvölgyeket élt meg, de így is sikerült megtartania előkelő helyét a nagykutyák között. A 65 éves Szon Maszajosi már nem házas, és bár magánéletéről nem tudhatunk sokat, feltételezhetően még mindig egyedülálló.

3. Jeff Bezos

A méltán ismert üzletember, az Amazon – minden idők egyik legnagyobb és legsikeresebb vállalkozásának – alapítója, úgy néz ki, hosszútávra bérelt helyet a világ három leggazdagabb üzletembere között. Vagyona 118 milliárd dollár, de üzletének természetéből adódóan néha az első helyig is felkúszik a listán. Jeff Bezos 2019-ben vált el feleségétől, és jelenleg is nőtlen.

2. Elon Musk

Lehet utálni, vagy szeretni, de annyi bizonyos, hogy Elon Musk a világ legsikeresebb vállalkozója, és a SpaceX, valamint a Tesla alapítója. A terjeszkedése az üzleti életben végeláthatatlan, így lassan mindenkinek meg kell barátkoznia azzal a gondolattal, hogy a Twitter vezérének nem csak a vagyona, de a gazdasági befolyása is hatalmas. Ezenkívül még szingli is, de tapasztalt házasodó, aki 51 éves, és 191 milliárd dollárra becsülik a vagyonát.

1.Bernard Arnault

A francia gentleman a világ egyik legnagyobb luxusmárkája, a Louis Vuitton atyjaként jutott a lista élére. Nem csak a divat világa tartogatott neki hatalmas sikereket, befektetőként és modern műgyűjtőként is ismerjük. Bernard Arnault szülőhazájában a legmagasabb állami kitüntetésben részesítették: 2007-ben a Becsületrend parancsnokává (commandeur) nevezték ki, később pedig főtiszt (grand officier) lett. Sikerei ellenére a házas életbe kétszer is beletört a bicskája, ezért a napjainkban is szingli 74 éves Arnault még mindig szabad préda az érett, és vagyonos férfiakat preferáló hölgyek számára.

Fogarasi Kitti

junior munkatárs