"Egyszámjegyűre csökkentettük a kamatlábakat, és ez így is marad” – mondta Recep Tayyip Erdogan török elnök Konyában tartott beszédében, hozzátéve, hogy az infláció is csökkenni fog. A Bloomberg beszámolója szerint a török elnök jelezte, hogy az ország ragaszkodik az egyszámjegyű kamatlábakhoz, miután a központi bank csökkentette a hitelfelvételi költségeket.

A török központi bank a héten közölte, hogy befejezi a monetáris lazítási ciklust, mivel 10,5%-ról 9%-ra csökkentette az irányadó kamatlábat. Számos török bank azonban emelte a kamatokat az infláció miatt.

A líra idén több mint 28%-kal gyengült a dollárral szemben, és a második legrosszabbul teljesítő feltörekvő piaci deviza volt. A magas élelmiszer- és energiaárak, amelyeket részben az orosz-ukrán háború okoz, szintén ártottak a török gazdaságnak.

Erdogan az elmúlt hónapokban többször is az alacsonyabb hitelköltségeket követelt, a gazdaság és az export fellendítése érdekében.

Elszabadult infláció

Törökországban az éves inflációs ráta 2022 októberében tovább emelkedett, 85,5 százalékra az előző havi 83,5 százalékról. Ez volt a legmagasabb ráta 1998 júniusa óta. A lírára nehezedő nyomást az élelmiszerek és alkoholmentes italok (99,1 százalék a szeptemberi 93,1 százalékkal szemben) áremelkedése, valamint a lakberendezési cikkek, háztartási berendezések árai fookozták.

A lakhatás és közüzemi szolgáltatások (85,2 százalék vs. 84,7 százalék), valamint a ruházat és lábbelik (41,3 százalék vs. 40,3 százalék) árai is emelkedtek. Ezzel szemben a közlekedés esetében az infláció enyhén mérséklődött (117,2 százalék vs. 117,7 százalék). Havi szinten a fogyasztói árak 3,5 százalékkal emelkedtek, az előző havi 3,1 százalékos emelkedés után.