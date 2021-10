Hárommilliárd dollár értékű komplex, kulcsrakész vasúti rendszer kiépítésére szóló szerződést írta alá a Siemens Mobility Egyiptomban. A felek által történelminek nevezett megállapodás az első nagy sebességű, villamosított vasúti fővonalat és teherszállító vonalat létesíti, s ezzel átalakítja az Egyiptomi Arab Köztársaság közlekedését - írta közleményében a közlekedési vállalat.

A Siemens Mobility az Orascom Construction S.A.E. és a The Arab Contractors partnereivel együtt a rendszerek tervezéséhez, telepítéséhez, üzembe helyezéséhez és karbantartásához 15 éven keresztül nyújt majd komplett, kulcsrakész szolgáltatást. A szerződés teljes értéke mintegy 4,5 milliárd (amerikai) dollár, amelyből a német cégre kétharmados részesedés jut.

A szerződés az Egyiptomba tervezett 1800 km új vasúti hálózatnak a kezdeti, mintegy 660 kilométerét fedi le. A felek emellett megállapodtak abban is, hogy a következő hónapokban megvitatják és véglegesítik a két másik nagysebességű vasútvonalra vonatkozó megállapodásukat, beleértve a vasúti infrastruktúrát és a vonatokat, valamint a karbantartást is.

Az első lépés

A 660 km hosszú vasúti útvonal a Vörös-tengeri Ain Sokhna és a Földközi-tenger partján található Marsa Matrouh és Alexandria kikötővárosait köti majd össze. Ezzel a síneken afféle Szuezi-csatorna típusú összeköttetés létesül. A kairói kabinet ambiciózus tervet készített arra is, hogy összesen 1800 km hosszúságú, korszerű, nagy sebességű vasúthálózatot építsen a korszerű, megfizethető és hatékony közlekedést biztosására, illetve a belföldi áruszállítás modernebbé tételére. A most aláírt 660 km mellett így két további vonal építésére szerződnek majd; ezek összekötik majd a Nagy-Kairó régiót Október 6. Várostól a Nílus mentén Asszuánnal, valamint Luxort Hurghadán keresztül Szafagával.

A kormányzati elképzelés az, hogy e teljes hálózat kiépítése ismét regionális vezető szerepet biztosít majd Egyiptom számára a közlekedésben, s ez hatással lesz a különböző gazdasági ágazatokra, a kisebb és közepes méretű vállalkozások számára gazdaságéléénkítési lehetőségeket biztosíthat majd. - Ez a nagysebességű vonat megerősíti az általa érintett területek infrastruktúráját, és segít a városi terjeszkedés megvalósításában, emellett összeköti az új közigazgatási fővárost és az új városokat a vasúti hálózattal az utas- és áruszállítás érdekében - közölte Kamel El-Wazir, egyiptomi közlekedési miniszter. Hozzátette: a projekt a turizmus fejlesztéséhez is hozzájárul egy olyan gyors, modern és biztonságos közlekedési eszköz révén, amelyet a legmagasabb szintű hatékonyság és biztonság jellemez, hogy megfeleljen az egyiptomi állampolgárok igényeinek és elvárásainak az egész országban, ami jelentős ugrásnak számít a vasúti közlekedés területén. A Siemens a maga részéről a legújabb intelligens technológiai megoldásait fogja biztosítani, valamint folyamatosan támogatja a helyi készségek fejlesztését.

Kép: Siemens

Roland Busch, a Siemens AG elnök-vezérigazgatója a szerződést követően azt nyilatkozta, hogy a mérföldkőnek számító projektben büszkék arra, hogy Egyiptom régi partnereként a legfejlettebb technológiával biztosíthatják a kormány azon törekvését, hogy “az első nagysebességű elektromos vasúthálózattal átalakítsa a közlekedési ágazatát”. Michael Peter, a Siemens Mobility vezérigazgatója mindezt azzal egészítette ki, hogy a projekt tervezésekor az utasforgalom előnyei mellett az első teljesen elektromos fővonali vasúthálózat kiépítése volt a célkeresztben - amelynek megvalósítása nemcsak több ezer helyi munkahelyet teremt, de korszerűsíti és új lehetőségeket nyit majd meg az áruszállítás előtt is.

Velaro, Desiro, Vectron

A Siemens Mobility egyiptomi projektje a nagy sebességű Velaro vonatokra épül, illetve a Magyarországon is ismert Desirokra, melyeket regionális motorvonatként illesztenek majd a rendszerbe. A tehervonatokat a legkülönfélébb vontatási igényekre kifejlesztett Vectron mozdonyok húzzák majd. A Siemens azt is vállalta, hogy a ma igényeknek megfelelően, számítógép-alapú biztosítóberendezés technológiát, illetve az Európai Vonatbefolyásoló Rendszeren (ETCS Level 2) alapuló jelzőrendszert is beépít majd az új rendszerbe - ugyanúgy, mint a legújabb kommunikációs, biztonsági és védelmi rendszereket. A német közlekedési vállalat konzorciumi partnerei építik a vasúti pályákat, a megrendelő pedig a hidakat építteti meg, illetve a vasúti alépítmények előtti tereprendezést vállalta.

Magyar-orosz egymilliárd Az Egyiptomi Nemzeti Vasút (ENR) megközelítőleg egymilliárd dollár értékben rendelt a magyarországi TMH Hungary Kft-től vasúti személykocsikat. Az 1300 darabos tétel leszállítása már hónapok óta zajlik, igaz, legutóbb tavasszal érkezett hír a Dunakeszi Járműjavítóból küldött kocsik megérkezéséről az alexandriai kikötőbe . A magyarországi vállalkozás valójában inkább orosz üzlet (a járműjavító közvetlen többségi tulajdonosa az a TMH Hungary Invest Zrt. - amelyet az orosz Transzmasholding (TMH) egyik leányvállalata, az ipari befektetőként működő, Zuglóban bejegyzett - TMH International és a Magyar Vagon Zrt. ellenőriz), de Dunakesziből kerülhet ki a megrendelt mennyiség több mint a fele. Az egyiptomi megrendelés zömmel harmadosztályú kocsik leszállítására és beüzemelésére szól, az 1300 tételes megrendelést (melyből ezer harmadosztályú, 180 másodosztályú, 90 első osztályú vasúti kocsi, de készül 30 étkezőkocsi is) 2023 végéig kell tudni teljesíteni. A járműveket a helyi klimaítikus viszonyokra és 40 év üzemképességre tervezték. Az első visszajelzések hízelgőnek nevezhetők: az első 300, zömében az egyiptomi intercity hálózaton menetbe engedett szerelvény rendelkezésre állása 97 százalék fölötti.

A nagy egyiptomi vasútépítési projekt első lépése a Siemens szerint jelentős hatással lesz a környezetre és a társadalomra is. Úgy számolnak, hogy a már aláírt szerződés megvalósításához a konzorcium közvetlenül több mint 15 ezer munkahelyet teremt majd Egyiptomban, és közvetve, az egyiptomi beszállítóknál további 3800-at. A vasúti hálózat, ha megépül évente 30 milliónál is több utast szállít majd, és a jelenlegi helyzethez képest nem csak fele annyi idő alatt, de - a jelenlegi személygépkocsi és busz közlekedésből származó kibocsátáshoz képest - legalább 70 százalékkal kisebb károsanyag-kibocsátással teszi majd ezt.