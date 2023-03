A kínai Központi Fegyelmi Ellenőrző Bizottság, az ország legfőbb korrupcióellenes felügyelőszervek a múlt héten egy 3500 szavas kommentárt tett közzé, amelytől valószínűleg jó néhány bankár hátán a hideg futkoshatott. A figyelmeztetés egyértelmű jelzéseket tartalmazott arra nézve, hogy Hszi Csin-ping elnök a kommunista párt pénzügyi rendszer feletti hatalmának szigorítását célzó kampánya még jó ideig eltarthat – írja a Bloomberg.

A hatóság közleményében arra hívta fel az ország bankárait, javítsák meg gondolkodásmódjukat, tisztítsák meg "hedonista" életmódjukat, és hagyják abba a nyugati szokások másolását. Ezen kívül figyelmeztette őket, fel kell hagyniuk azzal, hogy azt gondolják magukról, ők egyfajta "pénzügyi elitet" alkotnak.

Kínában a hét végén kezdődik az Országos Népi Kongresszus, ahol Hszi Csin-ping várhatóan újjáéleszt egy hatalmas bizottságot a gazdasági és pénzügyi politika koordinálására, és közeli szövetségeseket állít a felügyeletek élére.

A korrupcióellenes hatóság figyelmeztetése azután született, hogy váratlanul nyoma veszett egyik vezető befektetési bankárának. A Fudan egyetemen végzett pénzügyi vezetőről, Bao Fanról később kiderült, a hatóság egyik vizsgálatával kapcsolatban tartják fogva, s működik együtt azzal. Kínában az elmúlt 18 hónapban több tucatnyi tisztviselőt buktattak le a pénzügyi szektorban valaha volt legátfogóbb korrupciós akció során.

Hszi szorít a gyeplőn

Mindezek a fejlemények egy dolgot jeleznek, e szerint a Kínai Kommunista Párt mindent szoros irányítása alá fog vonni, beleértve a gazdasági és pénzügyi szektort is. A politikai döntéshozók a pénzügyi szektort a gazdaság zökkenőmentes fejlődésének kenőanyagaként szemlélik, s ha a gazdaság rosszul megy, akkor elsősorban ezt az ágazatot tartják felelősnek - mondta Shen Meng, a pekingi székhelyű Chanson & Co. befektetési bank igazgatója.

Hszi erőfeszítései ugyanakkor nem egyszerűek, úgy próbálja meg csökkentetni a 60 billió dolláros pénzügyi szektor kockázatait (szigorúbb ellenőrzéseket vezetnek be a tőkeáramlásokra, ellenőrzik az adósságszintet és csökkentik a kockázatosabb hitelek arányát), hogy ezzel párhuzamosan megpróbálja helyreállítani a növekedést és kezelni az Egyesült Államokkal való kapcsolatok romlásának negatív gazdasági következményeit. A pénzügyi szektor kritizálása és sakkban tartása megfigyelők szerint egyfajta biztonsági játék is a kínai elnök részéről.

Az Országos Népi Kongresszus – ahol a legfelsőbb vezetők értékelik a kormány eddigi teljesítményét és felvázolják az előttünk álló év politikáját – Hszi számára az első lehetőséget kínálja az állami intézmények átalakítására azóta, hogy öt évente tartandó kongresszusán harmadik mandátumot szerzett. Kína legfelsőbb vezetői jellemzően a kongresszus utáni első parlamenti ülést szokták felhasználni a kritikus kormányzati szervek átszervezésére. Emlékezetes, hogy Hszi 2018-ban az elmúlt évtizedek legkiterjedtebb átalakítását hajtotta végre, amely megszilárdította a kulcsfontosságú funkciók feletti ellenőrzését.

Brókerek mészárosa a nyeregben

A hírügynökség forrásai szerint a hatóságok fontolgatják a régen feloszlatott Központi Pénzügyi Munkabizottság újjáélesztését, hogy a kormányzó Kommunista Párt nagyobb kontrollt tudjon gyakorolni a szektor felett. A bizottság élére állítólag Ding Hüesziang, Hszi kabinetfőnöke kerülne. He Lifeng, aki várhatóan Kína új miniszterelnök-helyettese lesz, a Wall Street Journal szerint a Kínai Népbank párttitkári posztját kaphatná.

Az őrségváltás részeként az ország értékpapír-felügyelete új elnököt kapna, mégpedig a brókermészárosnak becézett Wu Csing, Sanghaj alpolgármestere személyében. Ő becenevét még a 2000-es évek közepén a szabályozó hatóságnál szerezte, amikor keményen fellépett a brókerekkel szemben és 31 céget záratott be.

Bao Fan eltűnése, és felbukkanása mellett más hírek is megrázták az ország bankszektorát. Kína legfőbb ügyésze vádat emelt Tien Huijü, a China Merchants Bank Co. korábbi elnöke ellen, kenőpénzek elfogadása, hatalommal való visszaélés és bennfentes kereskedelem miatt.

Azért a párt az úr

A zűrzavar mindenesetre figyelmeztetésként szolgált a külföldi befektetőknek arra, hogy nem feltétlenül kell a kínai tőzsde kilátásait teljesen felhőtlennek tartani. A járvány utáni újranyitáskor tapasztalt gyors emelkedés megtorpant, és a hongkongi fő részvényindexek január óta 15 százalékot estek. A nagy kínai technológiai részvények értéke ezalatt mintegy 263 milliárd dollárral csökkent.

Ráadásul a közelmúlt egyik nagy áttörése is megkérdőjeleződött. Az Egyesült Államok és Kína között létrejött egy megállapodás, amely szerint a New Yorkban jegyzett kínai cégek könyvvizsgálói kényes iratokhoz is hozzáférhetnének. A pekingi hatóságok azonban nyomást gyakoroltak az állami tulajdonban lévő vállalatokra, hogy szüntessék meg kapcsolataikat a négy nagy globális könyvvizsgáló céggel.

-A befektetők kemény helyzetben kerültek. A tőzsde hangulat a kínai részvényeknek kedvezne. Hszi Csin-ping azonban továbbra is ragaszkodik ahhoz a gazdasági modellhez, amely azt jelenti, hogy a pártnak van végső kontrollja a gazdaság minden aspektusa felett. E mellett Kína továbbra is ki van téve annak a veszélynek, hogy az Oroszország elleni amerikai szankciók érintik

- mondta Diana Choyleva, az Enodo Economics, egy Kínára összpontosító londoni kutatócég vezető közgazdásza

A tőkekiáramlás kordában tartása szintén prioritás marad a hatóságok számára, akik megpróbálják megakadályozni, hogy a kínai vagyon elhagyja az országot, miközben a gazdaságot talpra állítják. Peking felgyorsította a Makaó szerencsejátékosai elleni fellépését, mivel aggódik a városnak a pénz külföldre áramlásában játszott szerepe miatt: az enklávé új törvényt fogadott el, amely a kormánynak nagyobb felügyeletet biztosít a kaszinók felett.

A Kínai Értékpapír-szabályozó Bizottság idén többször is megfogadta, hogy megszigorítja az illegális, határokon átnyúló brókerszolgáltatások felügyeletét. Eközben egyre nagyobb a nyomás a külföldi és hazai bankokra, hogy Hszi "közös jólétre" irányuló törekvésének részeként korlátozzák a szektorban a fizetéseket.