Az orosz Egészségügyi Minisztérium szakértői és az Európai Unió képviselői folyamatosan egyeztetnek a koronavírus elleni oltási bizonyítványok kölcsönös elismerésének paramétereiről - közölte a minisztérium sajtószolgálata szerdán az orosz Interfax hírügynökség jelentése szerint. Azt írták: "Rendszeres, virtuális megbeszélésekre került sor az orosz Egészségügyi Minisztérium és az Európai Unió képviselői között. A találkozókon felvázolták a következő közös lépéseket: szakértői konzultációk sorát tartják, hogy megállapodjanak a fő jogi és az oltási bizonyítványok kölcsönös elismerésének technikai paramétereiről".

Az Európai Unió oroszországi nagykövetének múlt heti kijelentése szerint az orosz fél folyamatosan halasztotta azokat a vizsgálatokat, amelyeket az Európai Gyógyszerügynökség, az EMA szükségesnek tartott az orosz oltás elismerése érdekében.

Oroszország rendszeresen azzal vádolja a nyugati országokat, hogy azok gyógyszerhatóságai politikai okokból utasítják el a világ immár több, mint 70 országában használt Szputnyik V vakcina engedélyezését. Az EMA engedély nélkül nehezebb az összes ilyen vakcinával beoltott ember utazása az Európai Unión belül, ezzel a problémával a sok magyar oltott mellett az oltott oroszok túlnyomó többsége is szembesül.

Markus Ederer EU nagykövet viszont azt hangsúlyozta, ez technikai jellegű kérdés és nem politikai. Szerinte amikor az orosz illetékesek a kérdés átpolitizálásáról beszélnek, akkor magukról nyilvánítanak véleményt, s ők csinálnak politikai kérdést belőle - idéz egy az RBC-nek adott interjúból a Reuters. Az ügyhöz közelálló források már sokszor megerősítették, hogy a Szputnyik V vakcina kifejlesztői az engedélyezési eljárások során többször is képtelenek voltak a hatóságok által szükségesnek tartott dokumentációkat benyújtani.

Az orosz sajtóban egyébként az orosz illetékesek rendszeres időközönként közölnek valamilyen jó hírt a Szputnyik nemzetközi engedélyezésével kapcsolatban. A múlt héten az egészségügyi miniszter jelentette be, hogy a WHO főigazgatójával történt megbeszélés után megnyílt az út a vakcina az Egészségügyi Világszervezet általi engedélyezése előtt, s ez hamarosan meg is történhet.